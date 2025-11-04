Espetáculo ‘Pena’ questiona o ideal de perfeição e o capacitismo na dança

Nesta quarta-feira (5), às 20h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089 ) recebe o espetáculo Pena , solo de dança da bailarina Silvia Wolff, que transforma em arte sua vivência após um AVC que deixou sequelas. A artista, com trajetória em companhias internacionais como o Berlin Opera Ballet e o Pennsylvania Ballet, propõe uma reflexão sobre o habilismo e o ideal de perfeição corporal na dança.

Com direção de Flávio Campos, o trabalho resulta da pesquisa de Silvia sobre o Balé Possível, desenvolvida em seu pós-doutorado na Universidade de Lisboa. O título surgiu de um episódio em que ouviu de uma amiga “que pena” ao vê-la após o AVC — expressão que se tornou ponto de partida para questionar padrões estéticos do balé. O espetáculo convida o público a repensar conceitos de beleza, vulnerabilidade e potência, celebrando a dança como experiência viva. Os ingressos custam a partir de R$ 15,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.