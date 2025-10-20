71ª Feira do Livro de Porto Alegre tem 85% das coberturas concluídas

A montagem da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre está em fase avançada na Praça da Alfândega, com 85% das coberturas já concluídas nesta segunda-feira (20), segundo a assessoria de imprensa do evento. Agora, também são colocados os pisos que darão forma ao espaço. A partir da quarta-feira (22), começa a armação dos estandes que vão compor a estrutura da feira, realizada entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro.

Segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro, a área total da edição ocupará 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil metros de área coberta. Ao todo, 81 expositores participarão da produção de 2025, oferecendo ao público uma ampla variedade de títulos e atividades culturais. Além disso, neste ano, a rua Sete de Setembro receberá uma nova estrutura em formato de meia-água, projetada para evitar o acúmulo de folhas e garantir maior proteção ao público em caso de chuva. Os trabalhos na região se estendem até a véspera da abertura oficial da Feira.

Para Perla Fonseca, funcionária há 10 anos da Revistaria Alfândega, localizada na rua dos Andradas, a época literária na capital gaúcha traz um movimento especial e um clima de reencontros. “A gente sempre vê pessoas que aparecem uma vez por ano. Então tem visitantes que vêm de fora e trabalhadores que colocam estantes anualmente na Feira vindos de Brasília e São Paulo, por exemplo.”

Estrutura para piso está sendo instalada Dani Barcellos/Especial/JC

A funcionária destaca que, com a alta demanda de vendas e fluxo de pessoas, é comum a contratação temporária de funcionários para dar conta do atendimento. Perla comenta também que o aquecimento do comércio não se restringe ao evento literário. Logo após o evento, a realização da Noite dos Museus, em novembro, mantém o movimento intenso no Centro Histórico, gerando um impacto positivo para os lojistas.

Outra novidade para esta edição é o Feiracast, primeiro podcast oficial do evento. Gravado diretamente de um estúdio montado na Praça da Alfândega, a produção trará conversas com autores, pensadores e artistas convidados. Apresentado pela jornalista Sabrina Thomazi, os episódios terão cerca de 30 minutos de duração, produzidos ao longo dos 17 dias de programação da Feira do Livro.

As transmissões serão realizadas ao vivo pelo YouTube e disponibilizadas posteriormente no Spotify e em outras plataformas de streaming. O programa é uma realização da Câmara Rio-Grandense do Livro, em parceria com o Núcleo de Comunicação e o Estúdio SZ.