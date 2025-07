Martha Medeiros será a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre

Completando 40 anos de literatura, a escritora gaúcha Martha Medeiros (63 anos) será patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. O anúncio foi feito pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), na manhã desta terça-feira (22), durante uma coletiva de imprensa no Master Express Grande Hotel. O evento acontecerá entre 31 de outubro a 16 de novembro, na Praça da Alfândega.

A autora sucederá o escritor alegretense Sergio Faraco, patrono da Feira em 2024, se consolidando como a nona mulher escolhida para o cargo. "Não posso imaginar celebração melhor (de tempo de carreira) do que ser homenageada pela Feira da minha cidade", destacou Martha, durante o anúncio que antecedeu a coletiva à imprensa, e que contou com as presenças do secretário adjunto de Cultura do Estado, Fabiam Thomas, da secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso, entre outras autoridades e parceiros da CRL.

Somando mais de três décadas de publicações ininterruptas como cronista dos jornais Zero Hora e O Globo, Martha construiu uma trajetória sólida e intensa, marcada por mais de 2 mil textos publicados, mais de 30 livros lançados (entre poesia, crônicas e ficção) e mais de um milhão de exemplares vendidos. "Eu frequento a Feira há muitos anos, e não poderia ser mais oportuno ser escolhida como patrona do evento neste momento, que chega para coroar os meus muitos anos de trabalho", destacou a escritora.



Nascida em 20 de agosto de 1961, em Porto Alegre, Martha Medeiros é autora de obras consagradas como Divã, Doidas e santas, Feliz por nada, Fora de Mim e Tudo que eu queria te dizer — todas adaptadas para o teatro. Também é conhecida pelas colaborações com grupos e artistas musicais como Nenhum de Nós, Kleiton & Kledir, Frejat e Jota Quest. Seu lançamento mais recente integra a coleção ilustrada Dose Única (Ed. Vitrola).

Ao abrir o evento da manhã desta terça-feira, o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur destacou que a escolha do nome de Martha como patrona trata-se de uma "justa homenagem a uma autora que representa o espírito da literatura produzida no Rio Grande do Sul". "A Martha tem uma carreira sólida e muito próxima dos leitores. O nome dela está diretamente ligado à história da Feira. Ela faz essa ponte tão bonita entre as crônicas do dia a dia e uma literatura que realmente toca as pessoas, afirmou.

A primeira participação de Martha Medeiros como autora na Feira do Livro aconteceu em 1985, com o lançamento do título Strip-Tease. Sobre a presença de escritoras tanto nos estandes de livros como nas estantes do público leitor, a nova patrona observa que atualmente as pessoas têm prestigiado mais (que antigamente) as autoras mulheres. "Existem muitas jovens autoras produzindo, que estão começando a ganhar uma certa visibilidade. É importante divulgarmos umas as outras, para que nosso trabalho fique cada vez mais exposto", pontuou Martha, que venceu em três ocasiões o Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Crônicas.

Com expectativa positiva para a Feira do Livro em 2025, Martha afirmou que deseja que o evento continue sendo um ponto de encontro entre autores e leitores. "Espero que seja um evento alegre e receptivo como sempre foi, que não chova (muito) e que eu possa abraçar meus leitores e meus colegas em inúmeras ocasiões. Sempre é tempo de promover a leitura. Entra ano, sai ano, precisamos todos lembrar a importância do livro para a sociedade. Prometo que farei minha parte", ressaltou a patrona.