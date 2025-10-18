8ª Mostra Sesc de Cinema apresenta 13 produções gaúchas em diferentes espaços da Capital

Porto Alegre recebe, entre os dias 20 e 24 de outubro, a 8ª Mostra Sesc de Cinema (MSDC), que neste ano apresenta 13 produções gaúchas. As sessões, todas gratuitas, acontecem no Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665), com retirada de ingressos pelo site do Sesc/RS, no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112) e na Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), ambos com distribuição de senhas uma hora antes de cada exibição.
A mostra tem como propósito valorizar a produção audiovisual brasileira fora do circuito comercial e incentivar novos realizadores. A Mostra abre no dia 20 de outubro com Cine Globo: uma vida de cinema, em sessão especial da Maturidade Ativa no Teatro do Sesc Alberto Bins. No mesmo dia, a Sala Redenção recebe Memórias de um Esclerosado, às 16h, e Cine Globo, às 19h. No dia 21, a programação apresenta Mães Atípicas: Quem Cuida de Quem Cuida?, às 16h, e um conjunto de curtas - Cardo, O Jogo, Cassino, Não Tem Mar Nessa Cidade e O Casaco - às 19h, ambos na Sala Redenção, além de uma nova sessão de Memórias de um Esclerosado, no Teatro do Sesc Alberto Bins, às 18h30min.
PROGRAMAÇÃO - 8ª Mostra Sesc de Cinema
Em cartaz: Cine Globo: uma vida de cinema
Data: 20/10
Horário: 14h
Local: Teatro do Sesc Alberto Bins
*Sessão Especial Maturidade Ativa / Aberta ao público
Em cartaz: Memórias de um Esclerosado
Data: 21/10
Horário: 18h30
Local: Teatro do Sesc Alberto Bins
*Sessão Especial para alunos da EAD EJA.
Em cartaz: Mães Atípicas: quem cuida de quem cuida
Data: 22/10
Horário: 8h30m
Local: Teatro do Sesc Alberto Bins
*Sessão Especial EJA / Aberta ao público
Em cartaz: Desvio - Nhemongarai - O Casaco
Data: 23/10
Horário: 19h30
Local: Teatro do Sesc Alberto Bins
Em cartaz: Mães Atípicas: quem cuida de quem cuida
Data: 24/10
Horário: 19h30
Local: Teatro do Sesc Alberto Bins
Em cartaz: Memórias de um esclerosado
Data: 20/10
Horário: 16h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Cine Globo: uma vida de cinema
Data: 20/10
Horário: 19h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Mães Atípicas: quem cuida de quem cuida
Data: 21/10
Horário: 16h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Cardo, O Jogo, Cassino, Não tem mar nessa cidade e O Casaco
Data: 21/10
Horário: 19h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Cine Globo: uma vida de cinema
Data: 22/10
Horário: 16h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Desvio, Jeguatá-xirê, A Sinaleira Amarela e Ana Cecília
Data: 22/10
Horário: 19h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Cardo, O Jogo, Cassino, Não tem mar nessa cidade e O Casaco
Data: 23/10
Horário: 16h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Desvio, Jeguatá-xirê, A Sinaleira Amarela e Ana Cecília
Data: 24/10
Horário: 16h
Local: Sala Redenção / UFRGS
Em cartaz: Mães Atípicas: quem cuida de quem cuida
Data: 23/10
Horário: 19h
Local: Instituto Goethe
Em cartaz: Memórias de um esclerosado
Data: 24/10
Horário: 19h
Local: Instituto Goethe
*Sessão comentada com a presença da diretora do filme Thaís Fernandes e do cartunista Rafael Corrêa