8ª Mostra Sesc de Cinema apresenta 13 produções gaúchas em diferentes espaços da Capital

Porto Alegre recebe, entre os dias 20 e 24 de outubro, a 8ª Mostra Sesc de Cinema (MSDC), que neste ano apresenta 13 produções gaúchas. As sessões, todas gratuitas, acontecem no Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665), com retirada de ingressos pelo site do Sesc/RS, no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112) e na Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), ambos com distribuição de senhas uma hora antes de cada exibição.A mostra tem como propósito valorizar a produção audiovisual brasileira fora do circuito comercial e incentivar novos realizadores. A Mostra abre no dia 20 de outubro com Cine Globo: uma vida de cinema, em sessão especial da Maturidade Ativa no Teatro do Sesc Alberto Bins. No mesmo dia, a Sala Redenção recebe Memórias de um Esclerosado, às 16h, e Cine Globo, às 19h. No dia 21, a programação apresenta Mães Atípicas: Quem Cuida de Quem Cuida?, às 16h, e um conjunto de curtas - Cardo, O Jogo, Cassino, Não Tem Mar Nessa Cidade e O Casaco - às 19h, ambos na Sala Redenção, além de uma nova sessão de Memórias de um Esclerosado, no Teatro do Sesc Alberto Bins, às 18h30min.