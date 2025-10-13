Montagem da Feira do Livro tem primeiros dias com movimento na Praça da Alfândega

A pouco mais de duas semanas do início, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre já está em processo de montagem desde sexta-feira (10). Na manhã desta segunda, o movimento na Praça da Alfândega, no Centro Histórico, era voltado à fixação da estrutura dos gazebos que irão abrigar o público. A abertura do evento está marcada para o dia 31 de outubro, e os preparativos se estendem até a véspera, completando 20 dias de trabalho no local.

sejam recebidos 81 expositores na Feira, que terá como patrona a escritora Martha Medeiros A expectativa da Câmara Rio-Grandense do Livro é que, que terá como, nona mulher a ocupar o posto. Ao todo, serão 8 mil m² de estrutura, dos quais 5,4 mil m² serão de área coberta.

O movimento na praça também segue normalmente, sem o impedimento de circulação das pessoas que não estão envolvidas na montagem. Nesta manhã, inclusive, havia uma equipe de atendimento médico a pessoas em situação de rua operando no espaço.