Novo Rock Gaúcho Sessions reúne a cena independente em Canoas

Neste sábado (27), no Brotherhood Tattoo Pub (Cel. Vicente, 624 - Canoas), Canoas recebe a primeira edição do Novo Rock Gaúcho Sessions. O encontro tem como atrações as bandas Supervão , Jaydson , Katarziz e Ovo Frito , e inicia a partir das 19h. A intenção é valorizar a cena autoral de música do Estado e destacar a riqueza do cenário underground.

Em sua primeira edição, o evento mescla subgêneros do rock com bandas da cena independente gaúcha. Entre os estilos das atrações, o indie rock da banda leopoldense Supervão, o punk rock grunge do músico Jaydson, o punk cubano do grupo Katarziz e o rock psicodélico setentista da banda Ovo Frito. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00, mais 1kg de alimento, e estão disponíveis via plataforma Sympla.