Obra de Tchaikovsky e recital gratuito estão na programação semanal da Ospa

O final de semana trará composições de nomes conhecidos à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Na sexta-feira (26), às 20h, a solista Olinda Allessandrini apresenta o Concerto para Piano e Orquestra em Si Bemol Menor, Op. 23, de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ela se junta à orquestra sob a batuta de Linus Lerner, em um concerto que também traz obras de Mikhail Glinka e Jean Sibelius. A apresentação acontece na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) e conta com transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no Youtube. Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 50,00 via Sympla.
Já no sábado (27), às 17h, a Ospa apresenta o recital da Série Música de Câmara com o grupo Cordas ao Vento, formado pelos músicos da OSPA João Senna (viola), Rafael Costa (violoncelo), Érico Marques (oboé) e Ana Paula Schmidt (violino). Eles se apresentam na Sala de Recitais da Casa da Ospa, com entrada franca. No programa, entram músicas dos compositores europeus Antonín Dvořák, Georg Philipp Telemann, Franz Schubert e Antal Doráti.