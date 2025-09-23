Goethe-Institut Porto Alegre apresenta sarau com Marcelo Delacroix e Andréa Cavalheiro

O Goethe-Institut Porto Alegre dá continuidade ao projeto artístico-cultural Sarau no Goethe-Institut , que chega à sua segunda edição nesta quinta-feira (25), às 19h, no auditório da instituição (24 de Outubro, 112). O encontro tem curadoria do músico e compositor Marcelo Delacroix e, desta vez, recebe a cantora Andréa Cavalheiro , integrante da The Hard Working Band. (24 de Outubro, 112). O encontro tem curadoria do músico e compositor Marcelo Delacroix e, desta vez, recebe a, integrante da The Hard Working Band.

Reconhecida por sua versatilidade e presença cênica, Andréa traz ao público uma trajetória que transita entre o cinema, o teatro musical e grandes concertos. O sarau propõe um ambiente intimista e de experimentação, aproximando artistas e comunidade. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada antecipada de ingressos.