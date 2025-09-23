Quarta edição da 'Semana Caldeira' celebra economia criativa e inovação

Um público de aproximadamente 15 mil pessoas é esperado para participar da 4ª edição da Semana Caldeira, evento que marca o aniversário de quatro anos do Instituto Caldeira, hub de inovação e negócios, localizado no 4º Distrito de Porto Alegre (Travessa São José, 455).

A programação acontece a partir da segunda-feira, 29 de setembro, e se estende até sexta (3 de outubro), englobando mais de 200 atividades focadas em empreendedorismo, tecnologia, inovação e economia criativa, que acontecerão de hora em hora (das 9h às 18h), em sete palcos simultâneos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial do evento.



Inspirada na obra Arriscando a própria pele, de Nassim Taleb, a edição de 2025 da Semana Caldeira propõe uma reflexão sobre coragem, tomada de risco e comprometimento pessoal como condições para transformar negócios por meio da inovação.

Com o tema O maior risco é não tomar risco, a agenda inclui palestras, painéis, bate-papos, podcasts e a série de entrevistas com lideranças empresariais, empreendedores, investidores, pesquisadores e entusiastas da transformação digital, incluindo nomes internacionais. "Neste ano, estamos colocando a Inteligência Artificial no centro das discussões, reunindo grandes nomes para debater como empresários e empreendedores estão navegando essa tendência", destaca o diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério. Ele afirma que o objetivo do evento é consolidar a Semana Caldeira como um dos maiores eventos gratuitos de inovação da América Latina.

Dentre as abordagens voltadas à área cultural, a série Conversas criativas receberá nomes como Renata Brandão (CEO da Conspiração Filmes), Dilma Campos (da ONG Nossa Praia, voltada para produção de conteúdo) e Louise McKer row (diretor a de Marketing e Publicidade da Netflix). A pauta das discussões abrange temas como inovação na produção audiovisual, com destaque para a participação de integrantes da Quanta Studio e da Miagui Creative, que irão analisar os casos dos filmes O Auto da Compadecida 2 e Senna.

Dentre os painelistas, o presidente da Fundação Itaú Cultural, Eduardo Saron irá falar sobre educação e Inteligência Artificial, enquanto Paulo Barcellos, CEO da O2 Filmes (uma das maiores produtoras da América Latina, reconhecida internacionalmente por obras premiadas como Cidade de Deus) participará de um debate sobre Um novo mundo no audiovisual com IA, ao lado do editor Danilo Lemos (indicado ao prêmio de Melhor Montagem em Ficção - ABC 2021) e Marcelo Pedrazzi, diretor da Quanta Design.

Segundo a diretora de Comunidade e Negócios do Instituto Caldeira, Carolina Cavalheiro, a economia criativa é um dos pilares da programação, que conta com um total de dez trilhas. "A pauta da cultura é muito presente no dia a dia do Instituto Caldeira, pois entendemos que a ocupação urbana deve ter um espaço voltado para este olhar", afirma. "Inclusive, uma das atrações da Semana Caldeira estende-se para além das atividades internas, incorporando seu entorno, com visitas guiadas aos quatro painéis artísticos, pintados nos muros das proximidades do Instituto, que, juntos, constituem uma galeria a céu aberto", destaca Carolina. Segundo ela, as visitas guiadas aos murais ocorrem por meio de um tour cultural diário, agendado para 17h. "A ideia é explorar o contexto das obras e a arquitetura da região, integrando a arte com a história local", pontua.

O evento, que se estende para temáticas voltadas à intersecção entre tecnologia e criatividade contará ainda com o painel Imaginação artificial, que discutirá o uso da IA para potencializar a criatividade e a imaginação. A programação da Semana Caldeira 2025 trará outros nomes de peso do cenário nacional e internacional, incluindo o filósofo e escritor Francisco Bosco; o Chefe do WhatsApp da Meta, Guilherme Horn; o fundador e CEO da Aime Mentoring (organização australiana que treina jovens com foco em habilidades humanas e criativas), Jack Bancroft; a conselheira do Instituto Caldeira, Claudia Costin; a presidente da Fundação Telefônica-Vivo, Lia Glaz; a CEO da agência BOX 1824, Paula Englert; e a superintendente da Fundação Itaú, Ana Inoue, entre outros.



"O público poderá acompanhar as palestras de especialistas em diversas áreas, a exemplo de tecnologia, empreendedorismo e educação" ressalta Carolina. O evento também contará com a condução sonora de cinco DJs (Nego Minas, Jade, Vinny, Lê Araújo e DJ Anderson), durante os happy hours que ocorrerão diariamente no restaurante do DC Navegantes. A programação completa (incluindo a lista de palestras e debatedores) está disponível no site oficial da Semana Caldeira.