Andréa Cavalheiro constrói carreira marcada pela bela voz a serviço do ecletismo

Carol Zatt, especial para o JC

O esporte gaúcho pode ter perdido uma grande jogadora de voleibol ou handebol, mas os palcos brasileiros ganharam uma estrela versátil com destacadas qualidades vocais. Mesmo já frequentando o Laboratório de Musicalização do Prelúdio (projeto de extensão da Ufrgs) na infância, na metade da década de 1980, a hoje cantora Andréa Braz Cavalheiro queria brilhar era nos ginásios.

Primeiramente, fez teste para vôlei no Colégio Julinho, onde estudava. Mas, aos 12 anos, sofre uma lesão de ligamento. Anos depois, ainda tenta jogar handebol na ACM, porém, torce o joelho em seguida.

O departamento médico atuou bastante no destino para tirar a adolescente das quadras e mostrar o caminho da carreira artística. No entanto, a educação rígida dos pais, Carlos Manoel Araújo Cavalheiro e Denise Braz, com horários estipulados que não permitiam a saída vespertina de casa e o retorno noturno dos treinos, foi crucial. Não havia negociação.

Quem influenciou muito nesta trajetória foi a tia-avó materna, Rita Vargas Rodrigues, que sugeriu o Prelúdio para o contraturno escolar. Andréa lembra com carinho dela: "Foi a primeira mulher que ingressou e saiu formada da Ufrgs, em Letras. Era uma negra chique, tipo uma Nina Simone. Solteirona convicta, viajava muito. Tenho ainda guardado um postal de um soldadinho de chumbo que ela me mandou de Londres".

Com a irmã Cristina e duas primas, começou a frequentar as aulas, tendo recebido meia-bolsa. "Daniel era muito pequeno, tinha que estar alfabetizado para se inscrever", recorda Andréa sobre o irmão caçula, que acabou indo para um segmento mais parecido ao que a primogênita almejava na época. Formado em Educação Física, é personal trainer em uma academia de Porto Alegre, onde a artista treina regularmente.

Já Cristina, apenas três anos mais jovem, completou ao lado da irmã todo o percurso do Prelúdio, diferentemente das primas. Hoje violinista, ela ainda fez a Escola de Música da Ospa e a graduação na Ufrgs. Andréa teve aulas de violão com Fernando Mattos no projeto, mas largou porque só queria cantar - o que de início a deixava com vergonha.

Ela também tentou ingressar na universidade ao final da adolescência, no início dos anos 1990. Porém, veio o resultado "Inapta" no teste específico, o que a deixa incomodada até hoje. Prestou vestibular novamente para Biologia e História, mas não passou. Com 18 anos, sem deixar de cantar, participando de corais, começou a trabalhar como secretária, em experiências que não deram muito certo.

Porém, a estada de quase um ano no Hospital Beneficência Portuguesa lhe levou para um curso de Técnico em Enfermagem. Neste sim, ela foi aprovada, cursou, estagiou e concluiu. No entanto, nunca atuou profissionalmente. Sabe fazer curativos, aplicar medicações, medir sinais vitais, mas não fez isso mais em hospitais, nem foi cuidadora.

Começou a gravar jingles e, em seguida, entrou em um coletivo de 12 pessoas da mesma faixa etária, mas que não era esportivo. Andréa sempre integrou a formação da The Hard Working Band, conjunto de sucesso criado em 1995 e que a tornou definitivamente conhecida no meio artístico.

Hoje, aos 48 anos, a capricorniana também se dedica à Fonoaudiologia, com fundamentos que também auxiliam nas aulas que ministra. Ela reconhece que um diploma de curso de graduação acrescenta ao currículo, é importante para a sociedade. "Mas só fui ter essa pretensão de ser acadêmica agora com a Fonoaudiologia. Daí sim me encontro pessoalmente", destaca.

"Olhando agora para trás, se não fosse a The Hard Working Band, acho que provavelmente ia ser cantora lírica mesmo, sabe? Cantar na Ospa, fazer apresentações como recitais. Mas eu já estava cantando música popular. Então, assim, fazia aula de técnica vocal do canto lírico e aplicava no canto popular", avalia atualmente a soprano que já sonhou em ser contralto.

E, na música popular, encantou por onde ia. Recebeu muitos convites para participações especiais e integrou diversos projetos, como Cidade Baixa, Mulheres da Banda e Trio Chico (este último com os colegas de banda Pedro Gonzaga e Rodrigo Rheinheimer). Também cantou com os artistas Tonho Crocco (que foi seu colega no Julinho), Richard Serraria e Leandro Maia.

Na sua incursão pelo eixo central do País, Rio de Janeiro-São Paulo, trabalhou no musical Cartola, o Mundo é um Moinho, participou de programas de auditório na televisão e fez figuração no cinema. No retorno ao Rio Grande do Sul, integrou o espetáculo Reencontros de Natal: Histórias Incríveis, por meses em Gramado. Também foi vice-campeã regional do Festival da Canção da Aliança Francesa em 2022.

A cantora ainda se apresenta em eventos, trabalha como locutora e professora, sem deixar de tocar na noite, interpretando sambas, com sua banda. Em setembro passado, estrelou seu primeiro show solo, Preta, em que fala como se reconheceu como tal e conta histórias pessoais relacionadas com as músicas selecionadas para o repertório (em inglês, português e francês).

E o próximo mês será data para outra estreia de Andréa Cavalheiro. Ela vai lançar, com o marido André Nascimento, o projeto SPN - Samba pra Namorar. O show está marcado para 23 de novembro, no Matita Perê (João Alfredo, 626).