Publicada em 30 de Agosto de 2025 às 14:34

Leite decreta luto oficial pelo falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo

Velório de Verissimo ocorre no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre

GILMAR LU?S/JC
O governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no Rio Grande do Sul em razão do falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. O velório do também cartunista, jornalista, tradutor, roteirista e dramaturgo acontece até as 18h, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa. 
Filho do escritor Erico Verissimo, Luis Fernando teve a sua obra publicada em livros e colunas de jornais, além de ser apresentada na televisão, no cinema e no teatro. O artista também foi publicitário e revisor de jornal, além de ter exercido ainda a ocupação de músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos.
Assinado pelo governador, o decreto publicado na edição extra do Diário Oficial deste sábado (30) destaca que a homenagem se dá "em vista de sua relevante trajetória como escritor e sua contribuição à cultura no estado do Rio Grande do Sul". 

