Leite decreta luto oficial pelo falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo

Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no Rio Grande do Sul em razão do falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo , aos 88 anos. O velório do também cartunista, jornalista, tradutor, roteirista e dramaturgo acontece até as 18h, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa. O governadordecretoude luto oficial noem razão do, aos 88 anos. O velório do também cartunista, jornalista, tradutor, roteirista e dramaturgo acontece até as 18h, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, na

Filho do escritor Erico Verissimo, Luis Fernando teve a sua obra publicada em livros e colunas de jornais, além de ser apresentada na televisão, no cinema e no teatro. O artista também foi publicitário e revisor de jornal, além de ter exercido ainda a ocupação de músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos.