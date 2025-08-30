"Como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo", diz Lula sobre Luis Fernando Verissimo

Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou em suas redes sociais a respeito do falecimento do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo O presidente da República,, se manifestou em suas redes sociais a respeito do, ocorrido na madrugada deste sábado, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele estava internado desde o dia 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento e faleceu devido a complicações causadas por uma pneumonia.

"Luis Fernando Veríssimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort", escreveu o presidente.

Lula destacou o papel de Verissimo durante os anos de ditadura militar no Brasil (1964-1985). "Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares."

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também prestou homenagens ao escritor. "Com enorme pesar, recebo a notícia do falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros.

Conforme Leite, "Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor."

O governador decretou luto oficial de três dias no RS em reconhecimento à trajetória do escritor.

"O Rio Grande do Sul se despede de um gênio da escrita, mas suas histórias seguirão entre nós, pois são imortais", completou Leite.