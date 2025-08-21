Porto Alegre em Cena 2025 lança programação completa e inicia venda de ingressos

O Porto Alegre em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas chega à sua 32ª edição neste ano. A programação busca reafirmar seus vínculos com a cena artística local, nacional e internacional. Realizado pela prefeitura de Porto Alegre, o festival é apresentado pela Petrobras.

O festival acontece entre os dias 12 e 21 de setembro e ocupa mais de 10 espaços culturais da capital gaúcha, com apresentações que dialogam com diferentes tendências das artes cênicas contemporâneas. A programação completa está disponível no site do evento (portoalegreemcena.com.br) e os ingressos, com valores a partir de R$ 20, começam a ser vendidos pela plataforma TRI.RS a partir do dia 21 de agosto, às 13h.

Para esta edição, 11 espetáculos locais foram selecionados e completam a programação 15 obras nacionais e cinco montagens internacionais. A curadoria traz à Capital nomes de peso, como o espetáculo Pequeno Monstro, estrelado por Silvero Pereira, que tem sido destaque na cena teatral brasileira.

Outro destaque é a produção nacional Sonho Elétrico, que marca o retorno de Jesuíta Barbosa aos palcos do teatro. Inspirada na obra do neurocientista Sidarta Ribeiro, a peça traz uma narrativa instigante que atravessa os limites entre ciência e ficção.

O festival também recebe Dois Papas, com a participação dos renomados atores Celso Frateschi e Zécarlos Machado. O espetáculo traz uma abordagem contemporânea e provocativa sobre os bastidores do Vaticano, mesclando história e debate ético.

Ainda na programação, Dias Felizes, uma nova montagem sobre a obra de Samuel Beckett; Édipo REC, do grupo recifense Magiluth; Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo, um híbrido de recital de poesia, show, jogo, aula espetáculo, debate e stand up com Tuca Andrada; Meu Corpo Está Aqui, espetáculo teatral baseado nas experiências pessoais de artistas PcDs; No Rastro de Catarina, com Cátia de França convidando Juliana Linhares para celebrar a força da música brasileira; O Sonho Voou, baseado em textos de Heiner Müller, Dostoiévski, Yehuda Amichai, Shakespeare, Bertold Brecht e Tchekhov; e Por que não nós?, um mergulho profundo no que é ser homem em nossa sociedade, com Amaury Lorenzo, Orlando Caldeira e Samuel de Assis. Entre as montagens interacionais farão parte da programação produções de Portugal, Espanha e Suíça.

Reforçando a missão de espalhar arte por diversos cantos da cidade, o Porto Alegre em Cena ocupa diferentes palcos e espaços culturais da Capital: os espetáculos serão apresentados em locais como o Teatro Simões Lopes Neto, Teatro Oficina Olga Reverbel, Teatro Carlos Carvalho e a Zona Cultural, no Centro Histórico; Teatro Renascença e Sala Álvaro Moreyra, no bairro Menino Deus; Teatro de Câmara Túlio Piva, na Cidade Baixa; Centro Histórico-Cultural Santa Casa, no bairro Independência; Estúdio Stravaganza, no bairro Santana; Teatro do Goethe-Institut Porto Alegre, no Moinhos de Vento; e Floresta Cultural, no bairro Floresta.

Além dos espetáculos, o evento contará com uma série de ações formativas, atividades paralelas e atrações no Ponto de Encontro Petrobras, que serão divulgadas em breve. Dentre as ações, o Porto Alegre em Cena retoma a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande Sul (Ufrgs) com a Mostra SocioBioCotidiano, Artes do Corpo e da Cena e promove uma residência artística, o Reside Alegre.