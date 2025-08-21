Alcione apresenta nova turnê no Auditório Araújo Vianna este sábado

Neste sábado (23), às 21h, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe a cantora Alcione para uma apresentação especial de sua nova turnê. Celebrando o encerramento do ciclo de 50 anos de carreira, a artista traz a Porto Alegre um show que mescla faixas do seu 47º álbum com sucessos que marcaram várias gerações.

O novo trabalho inclui composições de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande de Pilares e Igor Leal, com destaque para os singles Marra de Feroz e Não Mexe Comigo, além de uma inédita releitura do clássico Evidências. No palco, Alcione também revive canções como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano e Estranha Loucura, reafirmando sua trajetória como uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Os ingressos estão disponíveis via Sympla, a partir de R$ 130,00.