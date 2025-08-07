Documentário sobre memória afro em Sapucaia do Sul estreia na CCMQ

Neste sábado (9), às 19h30min, acontece o lançamento do documentário A Casa Azul, projeto de estreia do estudante de Produção Audiovisual João Chagas. O curta-metragem destaca a presença negra em Sapucaia da Sul, município da Região Metropolitana tradicionalmente associado à colonização europeia, e propõe uma inversão simbólica e histórica, construindo identidade, pertencimento e ancestralidade por meio da história da família do diretor.

A exibição do filme acontece no Auditório Luis Cosme, no quarto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), e será seguida de uma roda de conversa entre o público, João Chagas e Lorenzo Sciacca, que trabalhou no desenvolvimento da Trilha Sonora e do Design de Som do curta. A entrada é gratuita.