Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 18:11

Documentário sobre memória afro em Sapucaia do Sul estreia na CCMQ

O curta-metragem A Casa Azul será exibido no sábado (9) com entrada gratuita

João Chagas/Divulgação/JC
Neste sábado (9), às 19h30min, acontece o lançamento do documentário A Casa Azul, projeto de estreia do estudante de Produção Audiovisual João Chagas. O curta-metragem destaca a presença negra em Sapucaia da Sul, município da Região Metropolitana tradicionalmente associado à colonização europeia, e propõe uma inversão simbólica e histórica, construindo identidade, pertencimento e ancestralidade por meio da história da família do diretor.
A exibição do filme acontece no Auditório Luis Cosme, no quarto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), e será seguida de uma roda de conversa entre o público, João Chagas e Lorenzo Sciacca, que trabalhou no desenvolvimento da Trilha Sonora e do Design de Som do curta. A entrada é gratuita.

