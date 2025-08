Maiara & Maraisa apresentam turnê In Concert no Araújo Vianna

Uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, Maiara e Maraisa, voltam a Porto Alegre neste domingo (3). As cantoras subirão ao palco do Auditório Araújo Vianna, às 20h, para apresentar o espetáculo da turnê In Concert. Com 10 milhões de ouvintes somente no Spotify, elas já levaram o projeto às principais cidades do país.

Acompanhadas por uma filarmônica formada somente por mulheres, Maiara e Maraisa vão dar uma nova cara ao seu repertório, com arranjos eruditos e um contorno sofisticado. No set-list, estarão hits novos e faixas conhecidas da dupla, como Narcisista, Medo Bobo, No Dia do Seu Casamento, Todo Mundo Menos Você e Esqueça-me Se For Capaz. Os ingressos estão no terceiro lote e podem ser adquiridos via plataforma Sympla. Os preços custam a partir de R$ 185,00.