Clarissa Ferreira celebra um ano do disco LaVaca no Teatro Renascença

Nesta quarta-feira (20), às 20h, o Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307) recebe a última apresentação do espetáculo LaVaca em Porto Alegre. O show marca o primeiro aniversário do álbum de estreia de Clarissa Ferreira, vencedor de cinco Prêmios Açorianos de Música, além de celebrar a cultura gaúcha sob uma perspectiva contemporânea, com o pampa e a força das mulheres como protagonistas.

A noite será multiartística, reunindo música, dança, tambores de candombe, projeções e jogo de luzes, além de um time de convidados especiais: Comparsa Tambor Tambora, Sucinta Orquestra, Emily Borghetti, Nina Nicolaiewsky, Zelito Ramos e Rosa Nika. O evento também marca a reabertura do Teatro Renascença, recentemente reformado após os danos causados pelas enchentes de maio de 2024. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos via Shotgun.