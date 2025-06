Youtubers Gabriel e Shirley fazem show de comédia no Araújo Vianna

Após o sucesso de público obtido por seus últimos dois espetáculos, os youtubers Gabriel e Shirley retornam ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (8), às 15h, para uma nova apresentação. Em 2025, a dupla que acumula 5 milhões de inscritos em seu canal promete entreter seus fãs gaúchos mais uma vez, agora com a peça Gashi: O Show. Ingressos, no terceiro lote, a partir de R$ 95.



No palco, os dois parceiros procuram adicionar interação com o público aos conteúdos que já realizam normalmente, incluindo as paródias, os vídeos de comédia, os jogos e as webséries. "Muitos fãs começaram a expressar o desejo de nos conhecer pessoalmente, o que é recíproco. Então, demos início a esse sonho de estar no palco trazendo para a vida real aquilo que fazemos no mundo virtual", comenta Shirley.