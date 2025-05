Pedro Verissimo e Café Trio embalam o Espaço 373 com jazz e mpb

Neste sábado (24), o cantor Pedro Verissimo sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) acompanhado pelo grupo musical Café Trio. Intitulado Chico & Tom, o show conta com um repertório de canções assinadas por Chico Buarque de Holanda e Antônio Carlos Jobim. O evento se inicia às 21h e os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00 no Tri.RS.Influenciado por seu avô Erico Verissimo e seu pai Luís Fernando, Pedro cresceu com a paixão pela cultura e pela palavra. Criado dentro do meio musical, o cantor acabou se tornando uma voz expressiva no cenário artístico do Rio Grande do Sul.O Café Trio, por sua vez, é um projeto instrumental formado por Nico Bueno, Luis Mauro Filho e Lucas Fê, que tem crescido como um nome relevante na cena musical gaúcha. Em seu repertório, os músicos apresentam canções relevantes, tanto da área do jazz quanto da mpb.