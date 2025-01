Bloco da Laje leva milhares de pessoas às ruas de Porto Alegre em sua 12ª edição

Às 7h30 deste domingo (26), teve início a 12ª saída do Bloco da Laje, um dos blocos de Carnaval de rua mais famosos de Porto Alegre. Milhares de pessoas se reuniram próximo ao Parque Marinha do Brasil para celebrar a festa.Com as cores azul, amarelo e vermelho, o cortejo teve como ponto de partida a esquina das ruas Padre Cacique e Nestor Ludwig. Nesta edição, o trajeto foi mais curto, seguindo pela Nestor Ludwig até a Edvaldo Pereira Paiva.Até as 11h, a Brigada Militar não havia registrado nenhuma ocorrência. De acordo com a instituição, a expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas participem até as 19h, horário previsto para o encerramento do bloco.Além das tradicionais marchinhas, o repertório incluiu músicas do novo álbum "Bloco da Laje Depois da Chuva", que será lançado no dia 30 de janeiro em todas as plataformas digitais.Mari Falcão, conhecida como a Fada Madrinha do bloco, comemorou sua 10ª participação no evento. "É maravilhoso, eu adoro! Sou uma sexagenária e estou aqui porque não quero largar isso nunca. É até eu morrer!", brincou Mari.