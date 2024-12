Mostra Mosfilm traz cinema soviético e russo à Cinemateca Paulo Amorim

Em janeiro deste ano celebrou-se o centenário do Estúdio Mosfilm. Maior estúdio da Rússia e um dos maiores do mundo, o Mosfilm chega aos cem anos tendo produzido cerca de 2.500 longas metragens, muitos deles entre os mais importantes da história do cinema. Há pouco mais de 10 anos a distribuidora CPC-UMES Filmes iniciou no Brasil o licenciamento e a distribuição de filmes do estúdio, e após o sucesso da edição paulista, realiza, entre os dias 03 e 11 de dezembro, a 10ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo em Porto Alegre, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736).



A programação da Mostra na capital gaúcha é composta de 8 longas metragens, sendo 7 nunca antes exibidos no evento, além do fundamental Vá e Veja (1985), do diretor Elem Klimov.



Entre as novidades estão Asas (1966), da diretora Larisa Shepitko; Os Sinos da Noite (1973), drama de Vassily Shukshin; a aventura Velas Escarlates (1961), do mago dos efeitos especiais Aleksandr Ptushko; a comédia Romance de Escritório (1977), de Eldar Ryazanov; Noites Brancas (1959), adaptação de Ivan Pyriev para o romance de Dostoievski; Não Pode Ser! (1975), do campeão de bilheterias Leonid Gayday; e Moscou Não Acredita em Lágrimas (1979), de Vladimir Menshov, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1981.



A Mostra é uma realização do Centro Popular de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo (CPC-UMES) e do Estúdio Mosfilm, em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim, a União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre – UMESPA e a União Gaúcha dos Estudantes - UGES.

MOSTRA MOSFILM DE CINEMA SOVIÉTICO E RUSSO

Filmes selecionados



Terça, dia 3, 19h



NOITES BRANCAS (1959, 96 min). Direção de Ivan Pyriev, com Lyudmila Marchenko, Oleg Strizhenov, Anatoly Fedorinov, Svetlana Kharitonova e Vera Popova. Livre.



Sinopse: São Petersburgo, década de 40 do século XIX. Nas noites brancas de verão, às margens do rio Neva, Nastenka conhece o Sonhador. Durante cinco noites, caminhando pela cidade, os dois jovens falam sobre si mesmos, suas desilusões e desejos, e se apaixonam. O filme é baseado na obra homônima de Fiodor Dostoiewsky. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2023.





Quarta, dia 4, 19h



VELAS ESCARLATES (1961, 87 min). Direção de Aleksandr Ptushko, com Anastasia Vertinskaya, Vassily Lanovoy, Ivan Pereverzev e Serguei Martinson. Livre.



Sinopse: A pequena Assol encontra um velho mago que promete à menina que um dia um príncipe virá num navio com velas escarlates levá-la do vilarejo onde mora. Arthur Grey, filho de um nobre cruel que se separa do pai para viver no mar, aporta com seu navio mercante na aldeia da agora jovem Assol, avista a moça dormindo na floresta e logo se apaixona. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2023.





Quinta, dia 5, 19h



OS SINOS DA NOITE (1973, 107 min). Direção de Vassily Shukshin, com Vassily Shukshin, Lidiya Fedoseeva, Ivan Ryzhov e Marya Skvortsova. 14 anos.



Sinopse: Yegor Prokudin acaba de cumprir pena e deixa a prisão. Homem simples e gentil, ele deseja a qualquer custo uma vida nova, e viaja para a aldeia onde mora Lyuba, com quem trocava cartas enquanto estava preso. Decidido a romper para sempre com seu passado, Prokudin descobre que as coisas não serão tão simples assim. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2019.





Sexta, dia 6, 19h



MOSCOU NÃO ACREDITA EM LÁGRIMAS (1979, 148 min). Direção de Vladimir Menshov, com Vera Alentova, Raisa Ryazanova, Irina Muravyova e Aleksei Batalov. Livre.



Sinopse: As jovens Katya, Antonina e Lyudmila chegam a Moscou vindas do interior, em 1958. Elas sonham encontrar um bom trabalho e um amor para toda a vida. Ao longo de duas décadas, desde a juventude até a maturidade, acompanhamos suas vitórias e fracassos, seus amores, desejos e desilusões. As três passarão por situações que testarão suas forças, mantendo, no entanto, sua amizade inabalada. Oscar de melhor filme estrangeiro em 1981. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2010.





Sábado, dia 7, 19h



VÁ E VEJA (1985, 143min). Direção de Elem Klimov , com Aleksei Kravchenko, Olga Mironova, Vladas Bagdonas e Lyubomiras Lautsyavichyus. 18 anos.





Sinopse: Em 1943, o adolescente Floria, de uma aldeia bielorrussa, encontra um fuzil e se junta ao movimento guerrilheiro de resistência contra os nazistas. A ocupação da Bielorrússia foi de uma selvageria sem precedentes. Das 9.200 localidades destruídas na URSS durante a 2ª Guerra Mundial, 5.295 estavam situadas n região. Mais de 600 vilas, como Khatyn, foram aniquiladas, junto com toda sua população. 2.230.000 soviéticos, um terço dos habitantes da Bielorrússia, foram mortos durante os anos da invasão alemã. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2017.





Domingo, dia 8, 19h



ASAS (1966, 85min). Direção de Larisa Shepitko, com Maya Bulgakova, Serguei Nikonenko, Zhanna Bolotova e Pantelejmon Krymov. Livre.



Sinopse: Nadezhda Petrukhina, ex-piloto de caça na Segunda Guerra Mundial, luta para se adaptar à nova vida em tempos de paz. Agora diretora de uma escola técnica, Petrukhina tem que lidar com as questões comportamentais dos jovens estudantes e a desconexão com sua filha, e a vontade de voltar a voar sempre vem à tona. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2024





Terça, dia 10, 19h



NÃO PODE SER! (1975, 92 MIN). Direção de Leonid Gayday, com Mikhail Pugovkin, Nina Grebeshkova, Vyacheslav Nevinniy, Oleg Dahl. Livre.



Sinopse: Três histórias curtas sobre casamento, baseadas em obras do humorista e escritor russo Mikhail Zoshchenko: “Crime e Castigo”, “Uma Aventura Divertida” e “Incidente de Casamento”. A obra de Mikhail Zoshchenko está entre os melhores conteúdos humorísticos produzidos na URSS. Matriz restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2017.





Quarta, dia 11, 19h



ROMANCE DE ESCRITÓRIO (1977, 150min). Direção de Eldar Ryazanov, com Alisa Freyndlikh, Andrei Myagkov, Lia Akhedzhakova e Oleg Basilashvili. Livre.



Sinopse: O dia a dia de um escritório de estatística de Moscou vira de pernas para o ar com o romance entre o tímido funcionário Anatoly Novoseltsev e sua chefe, a severa “Bruxa”. O filme é uma das comédias mais populares da Rússia e sua matriz foi restaurada pelo Estúdio Mosfilm em 2012.