Instituto Ling faz tributo a David Lynch durante o Fantaspoa

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) é um dos espaços participantes da edição de 2025 do Festival Internacional de Fantasia de Porto Alegre (Fantaspoa). Ao longo do mês de abril, além de fazer parte do Fantaspoa, o centro cultural também realiza uma homenagem ao cineasta norte-americano David Lynch, responsável por ter dirigido alguns dos mais importantes filmes do século XX. Os ingressos para todas as sessões custam entre R$ 8,00 e R$ 16,00, e estão disponíveis tanto no site, quanto na recepção do Instituto.



A primeira exibição está marcada para esta terça-feira (15), com o longa-metragem A Estrada Perdida, de 1997. A partir das 19h, os espectadores poderão assistir a um dos clássicos mais enigmáticos do cinema contemporâneo, ao lado do diretor e pesquisador brasileiro Christopher Faust que, em sequência, deve realizar um comentário sobre a obra.



No dia 22 de abril, por sua vez, o escolhido foi o filme O Homem Elefante, estrelado por John Hurt e Anthony Hopkins. A exibição também ocorre às 19h, e é comentada, desta vez, pelo roteirista e cineasta espanhol Pedro Rivero, responsável pela produção de filmes como O Poço e Psiconautas: As Crianças Esquecidas.