Grafite Sinfônico mistura música clássica e arte de rua em Porto Alegre

No dia 23 de novembro, a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, será palco de um evento inédito: o Grafite Sinfônico. Este projeto combina de forma inovadora a arte urbana do grafite com a música clássica, proporcionando uma experiência cultural que rompe barreiras e valoriza o patrimônio histórico da cidade.

O evento, que ocorre das 14h às 23h, é realizado pelo BS Project, hub de inovação que une pessoas e empresas por meio da criatividade, educação e experiências transformadoras. Com entrada gratuita, a agenda busca promover o encontro de diferentes públicos, revelando que a arte pode ser apreciada em qualquer contexto. Um dos destaques do evento será a Orquestra Ouviravida formada por jovens de projetos sociais de Porto Alegre que, desde 2017, oportuniza educação musical para mais de 170 crianças do Bairro Bom Jesus.



No campo das artes visuais, o evento contará com a criação de um grande mural em frente à Casa de Cultura Mário Quintana, uma ação pensada para revitalizar o espaço após os impactos das enchentes recentes. Artistas como Athos Ribeiro, Celo Pax, Katherine Belli e Jotape Pax foram convidados para dar vida ao mural, em uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. A intervenção não apenas enriquece o espaço urbano, mas também celebra a expressão artística local, dando voz a talentos que moldam a cena cultural da cidade.

O Grafite Sinfônico também trará atividades paralelas, como workshops e uma feira de rua organizada em parceria com a ‘Tô na Rua’, que irá conectar empreendedores locais com o público, fortalecendo a economia criativa e incentivando o consumo consciente.

Wayner Bechelli enfatiza a importância do projeto para Porto Alegre: “Mais do que um evento artístico; é uma celebração da diversidade cultural e uma oportunidade de transformar espaços urbanos através da arte e da música. Queremos inspirar as pessoas a verem a cidade de uma nova maneira e a valorizarem o que é nosso.”

A proposta do Grafite Sinfônico reflete o compromisso do BS Project com ações que gerem impacto positivo, promovendo a integração social e cultural no coração de Porto Alegre.





PROGRAMAÇÃO

14h - INÍCIO DO EVENTO

-Feira de Rua ‘Tô na Rua’

-Bar Oficial com cerveja, drink, energéticos e não alcoólicos

-Música (sonorização ambiental)

-Grafite (mural sendo finalizado até às 17h)

-Ação Savarauto (tour dentro de uma Mercedes com óculos de realidade virtual)

-Degustação Elev com promotores fazendo interação dos produtos

15h - Abertura com Prefeitura e BS Project

15h30min - Apresentação Musical com a Orquestra Ouviravida

18h - Banda (a confirmar)

20h - Nina Rouge e Banda