Mostra de Cinema das Missões reúne filmes, palestras e debates nesta sexta e sábado

Realizada dentro do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, na região Noroeste do Rio Grande do Sul, a Mostra de Cinema das Missões chega a sua segunda edição nesta sexta (15) e sábado (16). O evento cinematográfico gratuito e ao ar livre, que ocorre em um Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco, vai muito além da exibição de filmes, levando o público para dentro de um espaço geográfico que faz parte da constituição da identidade do Estado e que mantém fortes vínculos e conexões com a herança indígena do país, promovendo reflexões sobre assuntos como identidade e origem a partir da seleção curatorial de filmes e de uma programação paralela com palestras e debates.



Os ingressos para participar do evento são todos gratuitos. As entradas antecipadas para as sessões na catedral do Sítio Arqueológico de São Miguel, disponibilizadas previamente pelo Sympla, já estão esgotadas. Haverá lugares limitados disponíveis nos dias do evento, por ordem de chegada, porém será necessário levar a própria cadeira. Para as sessões no Tenondé Park Hotel (rua São Miguel, 664) não é necessário retirar os ingressos antecipadamente, mas é possível reservar lugares nas palestras, debates e na sessão de abertura, pelo Sympla.



No interior da catedral de pedra serão disponibilizadas 220 cadeiras personalizadas para o público sentar e observar a tela de exibição, evidenciada ao fundo das ruínas. Serão cinco curtas-metragens exibidos em cada dia, a partir das 19h. Na sexta-feira (15), estão confirmados o britânico Mother of The Forest - Curupira (2023), da cineasta Lea Hejn; o sueco Berry Pickers (2022), de Agnes Skonare; o gaúcho Chibo (2024), gravado às margens do Rio Uruguai, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, com direção de Gabriela Poester e Henrique Lahude; Ice Merchants (2022), animação portuguesa escrita e realizada por João Gonzalez; e Haulout (2022), coprodução russo-britânica indicada ao Oscar de melhor documentário em curta-metragem, assinada pelos irmãos Maxim Arbugaev e Evgenia Arbugaeva. Depois, no sábado (16), o público poderá conferir El After del Mundo (2022), da diretora argentina Florentina Gonzalez; o brasileiro KM 100 (2024), de Lucas Ribeiro; o francês Bolide (2022), da diretora Juliette Gilot; Salt Water Town (2021), do Reino Unido, dirigido por Dan Thorburn; além de Recife Frio (2019), do pernambucano Kleber Mendonça Filho.



Outros cinco filmes serão exibidos na programação paralela, que acontece nos mesmos dias, das 10h às 17h, no Tenondé Park Hotel, que fica a dez minutos de caminhada das ruínas. O hotel também será palco das palestras e debates, tendo como convidados profissionais de diferentes localidades e áreas de atuação. A programação completa está nas redes sociais do evento, @mostracinemissoes.