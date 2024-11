Rap In Cena promete mescla entre artistas clássicos e atuais para atrair diversas gerações

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia - av. Loureiro da Silva, 255) recebe neste sábado (16) e domingo (17) a edição especial de 10 anos do festival Rap In Cena Budweiser. O evento conta com mais de 70 atrações e terá, pela primeira vez, artistas internacionais em sua line-up.

Os rappers americanos Rich The Kid e Ja Rule subirão no palco principal. "Trazer artistas de fora era um sonho antigo que pôde ser realizado nesta edição. Isso demonstra uma etapa de crescimento", diz o idealizador do Rap In Cena, Keni Martins.

Segundo ele, os artistas foram escolhidos a dedo pensando no público do evento. "O Rich The Kid foi trazido justamente para atrair o público jovem, e tocará no sábado junto com os artistas nacionais que não saem das playlists do público adolescente. Já o Ja Rule está comemorando 25 anos de carreira. É uma figura extremante conhecida mundialmente no hip-hop e fará seu show no domingo. Essa mescla de gerações era justamente o que estávamos buscando para esse ano", descreve Martins.

Não é novidade que as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram negativamente a população e a economia local, e com o Rap in Cena não foi diferente. "Por conta da tragédia, chegamos a cogitar deixar a 10ª edição para o ano que vem, mas decidimos que era necessário continuar movimentando o mercado musical e proporcionando essa experiência para o público", afirma o idealizador.

Os portões abrem às 11h e os shows ocorrem até às 23h59min de cada dia. A expectativa da organização é levar até 25 mil pessoas diariamente no festival.

O Rap in Cena Budweiser é mais que um festival de música, contemplando todos os pilares do hip hop em uma experiência completa. São três palcos para o público curtir: Palco World, Palco Olimpo e Palco Tropa do Bruxo, com curadoria de Ronaldinho Gaúcho.

Além disso, o evento conta com uma Feira de Multiempreendedorismo, que apoia o comércio local, artistas de graffiti, a inauguração da Rua Cruzeiro e a Vila Olímpica, com confrontos de breaking, competições de jiu-jitsu, basquete, skate, boxe, kickboxing, muaythai, batalha de rima e batalha de slam. Também serão oferecidos espaços para descanso e pontos de hidratação com água gratuita.