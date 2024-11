Tudo o que você precisa saber para curtir o Rap In Cena neste final de semana

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia - av. Loureiro da Silva, 255), recebe neste sábado (16) e domingo (17) a edição especial de 10 anos do festival Rap In Cena, considerado a maior celebração da cultura hip hop no Brasil. Com diversos espaços e ativações, o Rap in Cena promete contemplar todos os pilares do hip hop em uma experiência completa. São três palcos para o público curtir: Palco World, Palco Olimpo e Palco Tropa do Bruxo, com curadoria de Ronaldinho Gaúcho. Os portões abrem às 11h e os shows ocorrem até às 23h59min de cada dia. A expectativa da organização é levar até 25 mil pessoas diariamente no festival.A 10ª edição do Rap in Cena Budweiser traz Ja Rule e Rich The Kid, atrações internacionais, além dos nomes de maior expressão do cenário nacional, como Djonga, L7nnon, Wiu, Lourena, Cynthia Luz, Veigh, Duquesa, Major RD convida Leall, Mano Brown convida Rincon Sapiência, Saulit convida Pedro Qualy e Pelé Mil Flows, Reid, Uclã, Teto, Bertoi Hyper, CP no beat, Tokiodk, Kyan, Boladin 211, Lc Advanced e Filipe Ret, que apresenta o show especial da sua turnê de 15 anos, FRXV.Dentro do evento, o público encontrará a Feira Multiempreendedorismo, que apoia o comércio local. Ainda no espaço, artistas de graffiti, a inauguração da Rua Cruzeiro e a Vila Olímpica, com confrontos de breaking, competições de jiu-jitsu, basquete, skate, boxe, kickboxing, muaythai, batalha de rima e batalha de slam.