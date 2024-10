Curtas do 52° Festival de Cinema de Gramado são exibidos na Sala Redenção

Nesta quinta (10) e sexta-feira (11), a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) promove uma minimostra de curtas gaúchos do 52º Festival de Cinema de Gramado. Com exibições às 16h e às 19h, a programação conta com 8 filmes, que evidenciam o talento de cineastas gaúchos emergentes e suas diferentes abordagens criativas. Para estimular o debate sobre a produção cinematográfica local, os realizadores dos curtas participam de bate-papos, nas duas sessões das 19h. A programação tem entrada franca e é aberta à comunidade em geral.A seleção de curtas em cartaz na Sala Redenção apresenta uma diversidade de gêneros e estilos, que vão do documentário à animação fantástica. Entre os filmes de não-ficção, estão: Natal, que trata das divisões sociais causadas por um muro; Não Tem Mar Nessa Cidade, narrando o fim do relacionamento entre dois imigrantes no sul do Brasil; e Chibo, que conta a história de uma família que sobrevive da travessia clandestina de mercadorias na fronteira Brasil-Argentina. Entre as obras de ficção, o drama Flor retrata o amadurecimento de uma adolescente, enquanto Cassino acompanha jovens explorando casas vazias no Balneário Cassino. Os thrillers Viagem para Salvador e Entrega acompanham, respectivamente, uma mulher em busca de uma passagem aérea, e um jovem entregador em sua última entrega do dia. Por fim, a animação Posso Contar nos Dedos apresenta uma mulher que perde um de seus dedos em uma viagem. PROGRAMAÇÃO:CURTAS 1NÃO TEM MAR NESSA CIDADE(dir. Manu Zilveti | Pelotas, RS | 22 min | documentário) +POSSO CONTAR NOS DEDOS(dir. Victória Kaminski | Pelotas, RS | 12 min | animação)+CASSINO(dir. Gianluca Cozza | Rio Grande, RS l | 21 min | ficção) +NATAL(dir. Alan Orlando | Santa Maria, RS | 17 min | documentário) 10 de outubro | quinta-feira | 16h11 de outubro | sexta-feira | 19h + Conversa com realizadoresCURTAS 2VIAGEM PARA SALVADOR(dir. João Pedro Fiuza | São Leopoldo e Porto Alegre, RS | 10 min | thriller) +CHIBO (dir. Gabriela Poester e Henrique Lahude | Tiradentes do Sul, RS | 20 min | documentário)+ENTREGA (dir. Luiz Azambuja e Pedro Presser | Porto Alegre, RS | 18 min | thriller) +FLOR(dir. Joana Bernardes | Esteio, RS | 20 min | drama) 10 de outubro | quinta-feira | 19h + Conversa com realizadores11 de outubro | sexta-feira | 16h