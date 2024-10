Sala Paulo Amorim reabre na sexta-feira após sofrer prejuízos pela enchente

A Sala Paulo Amorim retoma sua programação de filmes nesta sexta-feira (4), após um período de recuperação dos prejuízos causados pelas enchentes de maio no RS. Esta é a segunda sala da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) que reabre ao público – a sala Eduardo Hirtz está em funcionamento desde agosto, enquanto a Norberto Lubisco segue em obras. A programação de reabertura tem como destaque a estreia do longa gaúcho Até que a música pare, da diretora Cristiane Oliveira, e a pré-estreia do longa francês Inverno em Paris, novo trabalho do cineasta Christophe Honoré. Mais informações no instagram @ccmarioquintana. A Sala Paulo Amorim volta ao funcionamento com várias melhorias. A principal foi a substituição de todas as poltronas perdidas com os alagamentos, junto com o revestimento em carpete do piso do cinema. Os carpetes das paredes e o sistema de ar-condicionado receberam higienização completa, enquanto os banheiros e o ambiente da recepção foram reformados e receberam nova pintura. Os sistemas de sonorização e projeção não foram afetados, mas passaram por uma cuidadosa revisão técnica. O palco da sala, que também foi perdido na enchente, será substituído e recolocado em breve.