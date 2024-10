Daniel Day-Lewis deixa aposentadoria para protagonizar filme do filho

O ator britânico Daniel Day-Lewis anunciou que vai sair da aposentadoria para atuar no filme de estreia de seu filho. O longa, que se chama "Anemone" e será produzido pela Focus Features, foi escrito por Ronan Day-Lewis em parceria com seu pai, que anunciou que estaria deixando as telas após protagonizar o longa "Trama Fantasma", de 2017, de Paul Thomas Anderson.

Segundo a revista americana Variety, o filme explora "as relações intrincadas entre pais, filhos e irmãos, e a dinâmica dos laços familiares". O elenco ainda contará com Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green.



Daniel Day-Lewis começou a atuar no cinema no início da década de 1980. Depois de alguns papéis secundários, ele brilhou com espaços de destaque em filmes como "A Insustentável Leveza do Ser" e "Uma Janela para o Amor". Ele ganhou três Oscar de melhor ator, por "Meu Pé Esquerdo", "Sangue Negro" e "Lincoln".



A data de estreia para o filme ainda não foi anunciada, mas o presidente da Focus Films declarou que a empresa "não poderia estar mais estar mais animada em fazer parceria com um brilhante artista visual como Ronan Day-Lewis em seu primeiro longa-metragem, ao lado de Daniel Day-Lewis como seu colaborador criativo".