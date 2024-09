Morre Pit Passarell, baixista da banda de heavy metal Viper, aos 56 anos

Morreu nesta sexta-feira (27) o músico Pit Passarell, baixista da banda brasileira de heavy metal Viper, aos 56 anos. Ele tratava um câncer na região do pâncreas e estava internado desde o início do mês, após ter passado mal durante um show em São Paulo.

Ele era um dos membros da formação original da banda, que também perdeu outro membro em 2019 -André Matos, fundador do conjunto e que foi vocalista lá até 1990, vitimado por um infarto fulminante.

Sua morte foi comunicada nesta manhã no perfil oficial da banda no Instagram, um dia após a banda ter falado sobre o diagnóstico da doença que Passarell sofria. "Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muito a sua falta e a saudade será infinita", diz a nota.

O velório ocorre nesta sexta na Funeral Home, no centro de São Paulo, das 11h às 14h.

Também um dos fundadores do grupo, que surgiu em 1985, Passarell gravou seu primeiro álbum aos 18 anos e, também compositor, criou hits como "Living For The Night" e "To Live Again". Foi também vocalista após a saída de Matos -gravando sucessos como "Coma Rage" e "Spreading Souls"- e ficou somente como baixista quando Ricardo Bocci assumiu os vocais.

Em 2020, Passarell lançou seu primeiro trabalho solo, "Praticamente Nada".

O músico ainda fez músicas para o Capital Inicial da qual seu irmão, Yves Passarell, ex-Viper, é guitarrista -a exemplo de "O Mundo", "Seus Olhos", "Depois da Meia-Noite", "Algum Dia" e "Instinto Selvagem".