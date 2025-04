Madonna e Elton John fazem as pazes após anos de rivalidade pública

Após anos de desentendimentos públicos, Madonna e Elton John surpreenderam os fãs ao anunciar que colocaram fim à rivalidade que mantinham desde os anos 2000. A reconciliação aconteceu nos bastidores do Saturday Night Live, onde Elton se apresentou no último fim de semana.

Nas redes sociais, Madonna compartilhou o reencontro com o cantor britânico e celebrou o momento de paz. "Finalmente enterramos o machado de guerra!!!", escreveu a artista, marcando o fim de uma era de trocas de farpas entre os dois ícones da música pop.

Em um relato sincero, a cantora revelou que a inimizade sempre a incomodou. "Ao longo das décadas, me doeu saber que alguém que eu admirava tanto compartilhou sua antipatia por mim publicamente como artista. Eu não entendia", desabafou.

A Rainha do Pop relembrou quando, ainda na adolescência, assistiu a uma apresentação de Elton John. "Vê-lo se apresentar quando eu estava no ensino médio mudou o curso da minha vida. Eu sempre me senti uma estranha enquanto crescia, e vê-lo no palco me ajudou a entender que não havia problema em ser diferente, se destacar, pegar a estrada menos percorrida. Na verdade, era essencial".

Segundo Madonna, o momento de reconciliação foi direto e emocionante. "Eu precisava ir aos bastidores e confrontá-lo. Quando o conheci, a primeira coisa que ele disse foi: 'Perdoe-me', e o muro entre nós caiu. O perdão é uma ferramenta poderosa. Em minutos, estávamos nos abraçando", escreveu.