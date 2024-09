Premiado suspense político Ainda Somos os Mesmos estreia nesta quinta

Ainda Somos os Mesmos, suspense político estrelado por Edson Celulari, Carol Castro e Lucas Zaffari é baseado em uma história real e escrito, dirigido e produzido por Paulo Nascimento. O longa, rodado no Chile e no Brasil, chega aos cinemas nesta quinta (26), distribuído pela Paris Filmes. O filme retrata um grupo brasileiro que fugiu do exército chileno após o golpe de estado de Augusto Pinochet e se abrigou na Embaixada Argentina, no Chile. A produção é da Accorde Filmes, com patrocínio do Novo Hamburgo Polo Audiovisual e apoio da Porto Alegre Film Commission e da Locall de Cinema e Televisão Ltda de Porto Alegre. Premiado como Melhor Filme Independente no Montreal Independent Film Festival 2023, o filme se passa em 1973 no Chile, quando o país era considerado um dos mais perigosos do mundo após o golpe de estado de Pinochet. O fio condutor da história é o personagem Gabriel (Lucas Zaffari), que ao sair do Brasil para fugir da ditadura civil-militar em busca de liberdade e de uma nova vida, encontra um contexto de insegurança e violência dos militares e policiais chilenos. Na época, os únicos lugares seguros no país eram as embaixadas e, após três anos no Chile fugindo do exército, Gabriel encontra abrigo na Embaixada Argentina, onde conhece Clara (Carol Castro) e centenas de brasileiros que estão em busca da sobrevivência. O pai de Gabriel, Fernando (Edson Celulari), que permaneceu no Brasil, tem a missão de resgatá-los.O filme é baseado em relatos reais de brasileiros, entre eles o gaúcho e ex-guerrilheiro da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) João Carlos Bona Garcia, que ficou 42 dias abrigado na Embaixada Argentina e sobreviveu. Ele participou das leituras de roteiro e da adaptação feita por Paulo Nascimento, mas morreu no dia 14 de março de 2021, aos 74 anos, vítima da covid-19 no Brasil. O longa foi filmado no Chile - na Cordilheira dos Andes e Centro de Santiago - e no Brasil, nas cidades de Porto Alegre e Novo Hamburgo. O elenco também conta com nomes como Nestor Guzzini, Carlos Falero, Rogério Beretta, Alvaro Rosacosta, Evandro Soldatelli, Pedro Garcia, Gabrielle Fleck, Jurema Reis, Juan Tellategui, Nicola Siri, Néstor Monasterio e Liane Venturella.Sinopse:Em 1973, após o golpe de estado chileno de Pinochet, o Chile era um dos lugares mais perigosos do mundo. Os únicos lugares seguros eram as embaixadas. Quando um brasileiro fugindo do exército chileno encontra abrigo na embaixada argentina, ele tentará sobreviver enquanto seu pai tenta resgatá-lo. Baseado em fatos.