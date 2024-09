Veigh faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira, véspera de feriado

O maior nome do trap da atualidade, Veigh desembarca em Porto Alegre para se apresentar no URB STAGE (Rua Beirute, 45 Navegantes), a partir das 23h. Os ingressos online estão à venda, a partir de R$ 90,00, conforme setor e lote disponível.

Veigh está entre os maiores nomes da música brasileira. Com menos de três anos de estrada, o artista ultrapassa 4 bilhões de plays nas plataformas de áudio. Dono do hit de trap mais tocado do país, apenas com, ele supera aCom shows por todo o Brasil, três turnês internacionais, e nome nos principais line ups do país, como The Town, Virada Cultural, João Rock Festival, Rock IN Rio Lisboa, e confirmado para o Rock In Rio - 40 Anos, Veigh chega a Porto Alegre para uma apresentação histórica. No setlist hits como “Novo Balanço”, “Nóis é Nóis”, “Engana Dizendo Que Ama”, “Vem Desestressar”, entre outros prometem animar o público gaúcho.