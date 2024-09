Loma Pereira apresenta show Loma Gaúcha de Todos os Cantos

Nesta quinta-feira (19), véspera do feriado, o Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) será palco para mais uma das grandes atrações de 2024 do Piquete El Topador. Chegou a vez de Loma Pereira, um dos nomes mais emblemáticos da música regional gaúcha, compartilhar sua música no espaço. Com ingressos do 1º lote à venda por R$85,00 no Sympla, as portas do Rancho abrem às 18h30min e o show começa pontualmente às 20h30min. Além da música, a gastronomia exclusiva do El Topador estará disponível no dia. O repertório da noite será focado no show Loma Gaúcha de Todos os Cantos, destacando clássicos da música regional gaúcha, como Céu, Sol, Sul de Jader Moreci Teixeira, Xote da Amizade de Mário Barbará Dorneles, e a marcante Preto Velho Celestino, de Telmo de Lima Freitas, além de canções como Pealo de Sangue e Um Mate por Ti. Ao lado de Matheus Alves (violão) e Guilherme Goulart (acordeom), Loma trará uma performance que mistura tradição, cultura afro-gaúcha e a força de cinco décadas de carreira. De raiz patrulhense, naturalizada em Guaíba, Loma Pereira, com seus 70 anos, é conhecida por seu protagonismo em um cenário predominantemente masculino. Com uma carreira que começou aos 12 anos no coral da escola, e que floresceu aos 19 ao integrar o Grupo Pentagrama, Loma construiu uma trajetória que a levou a importantes festivais. Nome fundamental da música feita no Rio Grande do Sul, Loma soma cinco décadas ininterruptas dedicadas à música regional gaúcha em suas manifestações étnicas e de gênero, interpretadas com a força e a delicadeza da mulher afro rio-grandense. Sua versatilidade como intérprete a levou a palcos de todo o Brasil e a colaborações com grandes nomes da música nacional, como Elza Soares, Alceu Valença e Gilberto Gil.