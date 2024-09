Projeto O Grande Encontro movimenta Praça da Alfândega em edição especial

projeto O Grande Encontro, Música dos Gaúchos Com a Praça da Alfândega como palco, oganhou sua primeira versão ao ar livre na noite desta quinta-feira (12).

"Reconstruindo o Rio Grande" foi também uma oportunidade para celebrar a cultura do Rio Grande do Sul, que ainda se recupera de tragédias climáticas. Houve ainda espaço para homenagens ao idealizador da iniciativa cultural Ayrton dos Anjos, o "Patineti", que faleceu em junho deste ano Em comemoração aos 96 anos do Banrisul, a ediçãofoi também uma oportunidade para celebrar a cultura do Rio Grande do Sul, que ainda se recupera de tragédias climáticas. Houve ainda espaço para homenagens ao idealizador da iniciativa cultural

Shana Müller . Substituindo o Auditório Araújo Vianna, local que costuma receber o evento, a área em frente ao Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs) foi aos poucos acolhendo um público modesto, mas que parecia aproveitar as apresentações de artistas como

Show do Neto Fagundes no evento O Grande Encontro, em edição especial na Praça da Alfândega EVANDRO OLIVEIRA/JC

Destoando do clima comemorativo, alguns manifestantes seguravam faixas em protesto contra condições da aposentaria de funcionários do Banrisul, mas não aconteceram interferências durante o show.

Além da música tradicional, o evento gratuito contou com distribuição de água quente, erva-mate e pipoca — o que não impediu o sucesso de vendedores de bebidas e espetinhos que se encontravam no local. A experiência também contou com intérpretes de Libras, que sinalizaram as letras das composições no palco.

O espetáculo marca o início de uma turnê d'O Grande Encontro, que ainda passará por cidades do interior do Estado.