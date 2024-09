Festival de rock com bandas da UFRGS acontece neste sábado

No sábado (14), a partir das 19h, o Festival de Música Revanche toma conta da Ópera Produções (rua Santos Dumont, 1919) para sua segunda edição. Entre as atrações confirmadas estão as bandas Venera Se7e, Os Strangeiros e Madness. Os ingressos estão disponíveis no Sympla por R$25,00.Em um evento que promete noite de celebração ao rock e ao metal, com bandas autorais e de tributo a grandes clássicos, Miri será o show de abertura. Ela traz um repertório pop e intimista, com interpretações de musicais e composições autorais. Em seguida, o guitarrista Bruno Lesnik Bluesman apresenta o seu show Rock'n Home, uma experiência instrumental autêntica de rock fusion e blues com músicas autorais e interpretações de grandes clássicos de Jeff Beck, Jimmy Hendrix, Nei Lisboa e muito mais. O guitarrista estará acompanhado por Flávio Francisco (baixo) e Rafael Cazzeta (bateria).Os Strangeiros, banda de Porto Alegre, composta por Enzo Caetano (Voz), Herbert Vianna (Guitarra), Thomas Sonam (Baixo), Pipo (Bateria) e Leo Wetzel (Teclado) mesclam rock alternativo e psicodélico com música pop e ritmos brasileiros, trazendo músicas autorais e criativas. A banda Venera Se7e foi formada no final de 2022 por 4 amigos de longa data, muito influenciados pelo emo dos anos 2000, e carrega uma estética pop-punk e indie rock, trabalhando com covers e obras autorais. A banda é formada por Kadyne Sutelo (vocal), Gabriel Valiatti (baixo), Fabricio Durand (guitarra) e Henry Kroww (bateria). A Madness, banda cover de Iron Maiden, promete levar os fãs em uma jornada épica pelo catálogo icônico da lendária banda de heavy metal.