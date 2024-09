Animação francesa de Alain Ughetto estreia nos cinemas nesta quinta

A busca pela história da família italiana, que migrou pela Europa e América, levou Alain Ughetto, premiado diretor francês, a filmar Proibido a Cães e Italianos. Com estreia nesta quinta-feira (12), a animação stop motion, um docudrama com bonecos e imagens de arquivo, chega aos cinemas brasileiros depois de passar por mais de dez festivais internacionais, entre 2022 e 2023. O longa terá apenas a versão legendada.Proibido a Cães e Italianos é construído a partir de um diálogo ficcional com Cesira, a falecida avó do diretor, a quem ele pergunta tudo o que gostaria de saber para contar esta história. E que devolve ao neto um testemunho da experiência das gerações de imigrantes italianos. Em tom de poesia, e com imagens documentais, o filme dá a essa história pessoal uma dimensão universal. A narrativa é nutrida com memórias ancestrais e vestígios do passado, como fotografias e correspondências. Durante essa experiência migratória, a família Ughetto improvisou uma nova casa cuja memória é o alicerce e que se relaciona com a trajetória de muitos imigrantes que vieram para as Américas nessa época. Coragem para sair, união familiar para persistir e muito afeto, personificado na nonna que criou todos os filhos com amor, apesar das perdas vividas no caminho.