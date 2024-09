Sessão Clube de Cinema apresenta longa americano no final de semana

A sala 3 do Espaço de Cinema Bourbon Shopping Country (av. Túlio de Rose, 80) exibirá, neste sábado, mais uma Sessão Clube de Cinema. Desta vez, o filme exibido será americano Tipos de Gentileza, às 10h. Com direção de Yorgos Lanthimos, o elenco conta com Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Hong Chau e Margaret Qualley.SINOPSE: Tipos de Gentileza é uma fábula em três partes: acompanha um homem sem escolhas que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial que fica alarmado ao descobrir que sua esposa, que estava desaparecida no mar, retornou, mas parece ser uma pessoa diferente; e uma mulher determinada a encontrar alguém específico com uma habilidade especial, destinado a se tornar um prodigioso líder espiritual.