Show de Caetano e Maria Bethânia na Arena é adiado para março de 2025

A passagem da turnê Caetano & Bethânia por Porto Alegre, prevista para o dia 12 de outubro na Arena do Grêmio, foi adiada para 22 de março de 2025. O anúncio foi feito por Caetano Veloso em um post nas redes sociais. No texto, os músicos atribuem o adiamento aos impactos da enchente de maio na capital gaúcha.

