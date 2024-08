Casa em que Vinicius de Moraes morou em sua juventude está à venda

Uma casa onde o poeta e compositor Vinicius de Moraes morou em sua juventude está à venda por R$ 3,9 milhões.Localizado na Gávea, bairro na zona sul do Rio de Janeiro onde o poeta nasceu, cresceu e voltou no final de sua vida, o imóvel foi construído nos anos 1930. Na década de 1960, foi comprado pela irmã de Vinicius, Laetitia, que morou na casa até seus 102 anos e recebeu o poeta várias vezes."Vinicius morou nela, pela primeira vez, de aluguel, com seus pais: o funcionário público Clodoaldo Pereira da Silva Moraes e a dona de casa Lydia Cruz de Moraes e com seus três irmãos, Lygia, Leaetitia e Helius", escreveu o jornalista de arquitetura Rafael Bokor para o blog LuLacerda."Anos mais tarde, sua irmã mais nova, Laetitia Cruz de Moraes Vasconcellos, comprou a casa para viver com seu marido, Arnaldo. Vinicius voltou a morar no imóvel entre uma separação e outra. Dos nove casamentos que teve, na maioria das vezes, era lá que ele se abrigava."Juliana Malafaia, corretora imobiliária da Mai Rio e responsável pela venda da antiga residência de Vinicius, diz que o terreno, que tem 300 m², não pode receber prédios, apenas casas, por estar em uma zona de proteção ambiental. Além de um passado interessante, a morada tem dois andares e cinco quartos, jardim e quintal."O ideal seria vender para alguém que valoriza a história e o valor arquitetônico da casa centenária", ela afirma.