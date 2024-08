Banrisul anuncia maior doação de sua história; valor é de R$ 25 milhões

Nesta terça-feira (13), o Banrisul divulgou o resultado do edital Reconstruir Cultura RS, que visa financiar 64 projetos que apresentam as mais diferentes manifestações artísticas. A entidade está engajada na proposta de retomada da cultura no Estado. No total, serão investidos R$ 25 milhões divididos no edital citado acima, em grandes eventos e na reconstrução de diversos espaços culturais espalhados pelo território gaúcho.

A divisão dos R$ 25 milhões será a seguinte: R$ 15 milhões para recuperação de instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), cinco para o edital Reconstruir Cultura RS e o restante para grandes eventos culturais.

A apresentação contou com a presença do presidente do Banco, Fernando Lemos, da secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araújo, e de representantes dos projetos selecionados.

Visivelmente emocionado durante a cerimônia, Lemos salienta a importância da iniciativa. "Hoje é um dia muito especial para o Banrisul. É o ato mais importante que já participei como presidente. Na pandemia, a cultura ficou esquecida, dessa vez queríamos que fosse diferente. Fizemos uma doação com um valor que nunca tinha sido feita na história do banco.”

O presidente conta que, na Capital, locais como a OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), o MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul) e a Casa de Cultura Mário Quintana serão completados pelo investimento.

Sobre o edital lançado, ele vê como parte essencial da retomada. “O que mais me deixa realizado é que serão atendidos 64 projetos culturais. Não adianta os prédios voltarem a funcionar sem a presença dos artistas. Teremos uma nova enchente, só que dessa vez será do suor da nossa gente que está reconstruindo o Rio Grande”, avalia.

"Esse é o governo que mais investiu em cultura na história recente do RS. Espero que possamos continuar contando com o Banrisul e seu olhar atento à cultura nos próximos anos”, disse a secretária de cultura do Estado, Beatriz Araújo. Além disso, ela aponta que todo esse investimento em cultura engrandece fortemente o turismo regional.

Os projetos selecionados são de diferentes municípios do Estado e serão realizados até o final de 2024.

Confira a lista dos projetos selecionados abaixo:



• Mostra de Comédias

• 3°Festival Internacional da Gaita/ Barra Do Ribeiro Fábrica de Gaiteiros

• 24° Caxias em Cena 2024 – Festival Internacional de Artes Cênicas Transversalidade Urbana/Humana

• Dança Rio Grande

• Semana Farroupilha 2024 e 34º Acampamento Farrapo João Pires de Lima

• Da Sempre Tua

• Fundarte Cultural

• Festival Sons Do Sul

• 1° Festival Árabe Libanês do RS

• Magia Da Patinação: Um Espetáculo de Ser e Sentir

• Temporada do Guri de Uruguaiana

• Sucessos da Música Popular do Sul

• 2º Festival de Dança Venâncio em Dança

• A Música do Rio Grande – Sarandeio Farroupilha

• Encontro de Coros do Município de Ibarama

• Luiza Fritzen Voz e Violão

• Festival de Arte do Pampa Gaúcho

• Cantando pelo Rio Grande

• Exposição – Festa Internacional das Etnias

• Turnê Cultural – Resistência A Reconstrução

• Chisme

• Mate – Música, Arte, Tecnologia e Educação

• Rap In Cena

• Orquestra Jovem Recanto Maestro – Turnê Rs

• 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

• Elis Instrumental – Concertos Didáticos

• Acappellars

• Fade To Black Festival

• Centelha Farroupilha de Pantano Grande 2024

• Galpão das Patroas

• Festival de Bandas e Fanfarras de Rio Pardo

• Ii Savannah Sankofa – De Volta Às Raízes

• Pra Poder Seguir

• The Hardworking Band e Soul Music: Em Prol da Reconstrução

• Lounge Musical

• Projeto Socializando Vidas Através da Música – Orquestra Jovem Da Restinga.

• Expo Tellers

• Frutos do Saber

• Bodas de Aurora

• Poa Sinfonia Concert

• As Aventuras De João, Salve O Sul – Arte Como Missão na Reconstrução do RS

• Bagé’n Roll – Festival de Rock do Pampa

• Orquestra de Encantado Turnê Reconstrução

• Latinos

• Trabalhadores

• Flic- Festival Literário Cultural- Amplificar Vozes e Fortalecer Territórios

• Narrativas Líquidas Lições Que As Águas Ensinam

• Banrisul Apresenta: Natal Da Reconstrução

• Tributo À Vida

• Sorrisos Na Praça

• Circo Encantado – 2ª Edição

• Música Popular Gaúcha Orquestra Villa-Lobos

• Primeira Mostra Cultural Avante Querência Amada

• Flores Jazz Festival

• Oktober Summit – Exposição

• Shana Müller – Canto De América – 20 Anos De Carreira

• Gastrô Na Rua

• Mostra Cena Viva – Arte E Esperança

• Festival Cultural De Maratá

• Mostra Cura – Reconstruir

• Enart – 37ª Edição

• Orquestra De Estrela E Quarteto Fascínio

• A Palavra Voa – Poesia Que Se Canta

• Reconstruir o RS – Resgatando A Cultura Gaúcha