Palácio Piratini promove semana de programação alusiva ao Dia do Patrimônio

Como forma de valorizar a memória e de fomentar o respeito ao patrimônio do Estado, o Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n) promove, entre esta terça-feira (13) e domingo (18), a Semana do Patrimônio. Ao longo dos seis dias, a sede do governo gaúcho vai realizar atividades que ressaltam o trabalho de gestão que vem sendo executado no prédio histórico e os cuidados necessários para sua preservação. As ações, todas gratuitas, fazem parte da programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, comemorado no sábado (17). A programação tem início na terça-feira (13) com a abertura da exposição Em Obras. Voltada para servidores do Palácio, a mostra reúne imagens de bastidores das reformas que estão em andamento no Complexo do Palácio Piratini. São 40 imagens, instaladas em três dos ambientes onde hoje ocorrem as intervenções: no prédio 1005, anexo ao Palácio, que abriga a secretaria da Casa Civil; na recepção da Casa Militar, onde foi realizada a recomposição dos pisos de madeira originais; e no 4º pavimento do Palácio, que abriga estruturas administrativas. As imagens ficarão em exposição até quinta-feira (15). Na quarta-feira (14), acontece a Noite do Patrimônio, das 18h às 21h, no Salão Negrinho do Pastoreio. O encontro terá apresentação de cases e troca de experiências a partir dos projetos de conservação e restauro executados no Piratini. Entre os destaques, está o mini-curso Gestão de Riscos para o patrimônio histórico-cultural, ministrado pela arquiteta e mestre em engenharia civil Anaclaudia Silva. Na mesma noite, ainda acontece a abertura da exposição Donas da História 2, com curadoria da historiadora da arte Izis Abreu. A mostra vai reunir retratos de seis líderes comunitárias da periferia de Porto Alegre com a intervenção de seis artistas visuais por meio da técnica de colagem artística digital. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados, que podem ser inscrever pelo site palaciopiratini.rs.gov.br/noite-do-patrimonio. Já na sexta (16), o Palácio Piratini promove, pela primeira vez, uma visitação técnica pelos canteiros de obras e pela Oficina de Restauro. Voltada para estudantes universitários, a atividade prática permitirá uma aproximação dos alunos com a rotina de manutenção de uma edificação histórica tombada. São duas turmas, das 9h às 12h e das 14h às 17h, com 20 vagas cada. Os interessados precisam se inscrever pelo email [email protected] , enviando nome completo, telefone e atestado de matrícula. No final de semana, será a vez de reabrir o Palácio para a visitação pública após um período de acessos limitados devido à enchente. Das 10h às 18h, sábado e domingo, a sede do governo estará de portas abertas para receber aqueles que quiserem conhecer um pouco mais de sua arquitetura, acervo e história. O público poderá circular pelos ambientes da Ala Governamental do Palácio, incluindo os salões Alberto Pasqualini e Negrinho do Pastoreio, a antessala e o gabinete do governador e ver objetos históricos como o Ford Bigode, os murais pintados na década de 1950 por Aldo Locatelli e vários itens de mobiliário do início do século XX. Para essa atividade, não será necessário inscrição, bastando apresentar documento de identidade com foto na entrada. No sábado (17), data em que é comemorado o Dia Estadual do Patrimônio, ainda acontece o lançamento oficial do documentário O Segredo dos Túneis no canal do YouTube do Piratini. O audiovisual é um passeio pelo imaginário e pela história de Porto Alegre e de uma de suas lendas mais famosas, a dos túneis subterrâneos do Centro Histórico. A produção do Departamento de Conservação e Memória mergulha nessa que é uma das místicas que envolvem o Palácio Piratini para discutir a possibilidade de existência das famosas rotas de fuga, que ligariam pontos estratégicos da cidade a partir da sede governamental.