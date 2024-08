Após enchentes, arquivo Histórico do Rio Grande do Sul reabre em 20 de agosto

O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, será reaberto ao público em 20 de agosto, após permanecer fechado por dois meses em virtude das cheias que assolaram o Estado em maio. O AHRS retorna com seu espaço também para pesquisas, mediante agendamento.

Segundo o órgão, embora a edificação onde se encontra os Arquivo Histórico tenha ficado inundada por cerca de 30 dias, o acervo e as dependências do AHRS, no segundo andar, não foram impactados pela enchente. Porém, houve danos no térreo do prédio do Memorial do Rio Grande do Sul

A equipe técnica do Arquivo contribuiu com uma força-tarefa do Memorial, nos últimos dois meses, para que as instalações do prédio estivessem em condições de voltar a receber o público.

“Quando conseguimos retornar, no mês de junho, nossa preocupação maior era com a extrema umidade do ambiente. Assim, desde então, nos dedicamos à conservação e preservação do acervo”, explica a diretora do AHRS, Ananda Simões Fernandes.

Em consequência dos danos provocados pela água, a energia do prédio continua sendo fornecida por gerador, com acesso ao arquivo somente pelas escadas do primeiro andar.

O Arquivo Histórico conta com um acervo de mais de 10 milhões de documentos, sendo uma das principais fontes de conjuntos documentais e memória do Rio Grande do Sul. Na instituição também são realizadas exposições.