Leny Barcellos se apresenta no Bárbaros com novo single nesta quinta (1)

A cantora canoense Leny Barcellos se apresenta nesta quinta-feira (1) no Bárbaros Cervejas Especiais (rua Ramiro Barcelos, 1792) às 20h. Ela preparou um set list com alguns dos seus sons, incluindo o mais recente single Me Usa e releituras de músicas consagradas da MPB, Rock e Soul. O show será acompanhado de Jhow Cavalheiro (bateria) e a entrada é franca. Leny Barcellos é cantora, compositora e multi-instrumentista com ênfase na guitarra. Canoense com 12 anos de estrada, ela levanta a bandeira do empoderamento feminino e possui destaque na cena musical com sua voz potente e versatilidade na guitarra. Seu som mais recente é o single Me Usa, e seu videoclipe possui a participação dos músicos: Tonho Crocco, Lawrence Nectoux David, Maurício Tubbs e Jhow Cavalheiro, além de coletivos de artistas, escola de arte e seu público seguidor. A música é uma composição da artista em parceria com o músico e produtor Tonho Crocco e produção musical de Wallace Fonseca.