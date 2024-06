Feira do Livro Solidária tem música, poesia e autógrafos em Porto Alegre

Acontece neste sábado (15) o segundo dia da Feira do Livro Reconstrói RS, no Instituto Ling (rua João Caetano, nº 440). Em parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro e com o Clube dos Editores do RS, o evento foi construído com objetivo de apoiar livreiros, editoras, autores, livrarias, bibliotecas comunitárias e sebos gaúchos atingidos pelas enchentes. De acordo com a instituição, a meta é zerar os estoques dos livros salvos dos alagamentos.

“A Feira do Livro tem uma dupla importância. Primeiro, por marcar essa reconstrução como diz o próprio nome. E, segundo, por ser mais um evento que exalta a importância da literatura, uma das grandes vocações culturais da cidade”, avaliou o jornalista e escritor Márcio Pinheiro. Colaborador do Caderno Viver, do Jornal do Comércio. Pinheiro autografa dois livros na tarde de hoje: “Viva a Várzea: histórias e personagens do futebol raiz”, com outros 16 autores, e “O que não tem censura nem nunca terá: Chico Buarque e a repressão artística na ditadura militar”, sobre a perseguição que o artista sofreu durante o regime militar e as histórias por trás das letras que cantamos.

A feira acontece até este domingo (16). A entrada é franca e aberta ao público. As programações estão sujeitas à lotação do espaço. Para participar das atividades gratuitas, basta retirar a senha na recepção do centro cultural 30 minutos antes da atividade.

O evento tem como embaixadora a jornalista Fernanda Pandolfi e, como padrinhos, os jornalistas Carlos André Moreira e Luiz Gonzaga Lopes. Apoio: Cenário de Festa Poa e Moa Cafeteria.

Confira a programação de sábado e domingo



Sábado - 15 de Junho



11h30min - Bate-papo: Amor, Ciúmes e Poesia, com Claudia Schroeder e Ildo Meyer

14h - Programação Infantil: Contação Cantada do livro "O Monstro do Guaíba" (para crianças de todas as idades)

14h - Oficina de Escrita, com Diana Corso e Claudia Tajes (ESGOTADO)

14h - Oficina "Como Publicar Seu Primeiro Livro", com Flávia Cunha

14h30min - Lançamento do livro Viva a Várzea: histórias e personagens do futebol raiz. Um gurpo de 17 autores narram histórias e estórias do futebol de várzea. O grupo de autores é composto por Cláudio Furtado, Fernando Becker, Flávio Dutra, João Bosco Vaz, José Evaristo Villa Lobos, Júlio Sortica, Leo Iolovitch e Liliane Correa. Também são coautores Mário Corso, Márcio Pinheiro, Marino Boeira, Óscar Fuchs, Paulo César Teixeira, Piero D'Alascio, Ricardo Stefanelli, Sérgio Kaminski e Vitor Bley de Moraes.

15h - Apresentação da Oficina de Choro

15h - Bate-papo lúdico com Pedro Leite, sobre o livro "Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre" (para crianças dos 8 aos 12 anos)

16h - Programação infantil: Contação de histórias com Paula Taitelbaum | Livro: Os Quatro Besourinhos de Piscinópolis (para crianças de todas as idades)

16h - Performance poética com coletivo Poetas Vivos

16h - Mesa: Calamidades e Distopias, com Irka Barrios, Samir Machado de Machado, Rafael Guimaraens e mediação de Carlos André Moreira

17h - Bate-papo: Textos para o Fim do Mundo, com Daniel Galera e Luis Augusto Fischer

17h - Oficina infantil inspirada no livro Um prédio chamado amizade, com Ivone Bins (a partir dos 8 anos de idade)

17h - Lançamento do livro: O que não tem censura nem nunca terá: Chico Buarque e a repressão artística na ditadura militar, de Marcio Pinheiro e mediação de Juarez Fonseca

18h - Mesa: Insurgências e Revoluções: uma história do RS, com Eduardo Bueno e mediação de Carlos André Moreira

19h - Apresentação musical Beatles em Concerto



Domingo - 16 de Junho

11h - Bichológico, espetáculo infantil, inspirado no livro homônimo de Paula Taitelbaum (ESGOTADO)

14h - Programação infantil: Oficina criativa para crianças, com Tatiana Sperhacke (para crianças a partir dos 6 anos de idade)

14h30min - Bate-papo O QUE HÁ DO ESCRITOR NA ESCRITA , com a escritora Sili Romani e mediação de Maitê Cena

15h - Apresentação musical com Ale Ravanello & Mari Kerber

15h - Mesa Bloomsday: Ulisses - erudito ou popular? com Donaldo Schuler, Irish Fellas e Leopold Bloom, pelo ator João Petrillo

15h - Programação infantil: Contação de histórias dos livros O Reino do Arco-íris (lançamento) Gabola e a Baleia (para crianças dos 4 aos 7 anos de idade)

15h - Oficina de Ilustração de Livros Infantis (a partir de 14 anos), com o artista MOA

16h - Contação e oficina do livro Se eu fosse uma árvore (para crianças dos 5 aos 10 anos de idade)

16h - Lançamento do livro Casa, de Ariane Severo

17h - Apresentação musical com Cleômenes Jr. e Mateus Albornoz

17h - Contação e oficina sobre o livro Bichológico, com Paula Taitelbaum (para crianças a partir dos 3 anos de idade)

17h - Mesa: Lupi: uma biografia musical, com Arthur De Faria, Mathias Pinto e Glau Barros

19h - Solenidade de encerramento com o músico Marcello Caminha

Programações pagas: Bate-papo literário com as autoras Carla Madeira e Martha Medeiros (ESGOTADO), Oficina de Escrita com Diana Corso e Cláudia Tajes (ESGOTADO), e espetáculo infantil Bichológico (ESGOTADO). A arrecadação da venda de ingressos das programações pagas será revertida na reconstrução da Biblioteca Comunitária Girassol, localizada no Bairro Sarandi (Porto Alegre).

O centro cultural está recebendo doações de livros que serão direcionados a bibliotecas comunitárias e escolas atingidas pela enchente.