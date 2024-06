Instituto Ling promove feira do livro solidária neste final de semana

O centro cultural Instituto Ling (rua João Caetano, 440) promoverá a Feira do Livro Reconstrói RS nos dias 14, 15 e 16 de junho, das 11h às 20h, em prol dos livreiros, editoras, autores, livrarias, bibliotecas e sebos do Estado. O evento será marcado por um bate-papo entre Carla Madeira e Martha Medeiros no dia 14 de junho, 19h, cujo valor dos ingressos será revertido para as vítimas das enchentes. A meta da feira é vender todo o estoque de livros que foram salvos da água. A entrada é franca e aberta ao público. Para participar das atividades gratuitas, que incluem conversas, programações infantis e apresentações musicais, retire sua senha na recepção do centro cultural 30 minutos antes da atividade de seu interesse. Os ingressos para as atividades estão disponíveis na plataforma eventbrite e partem de R$ 19,80. A agenda completa está em institutoling.com.br.O evento é uma parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro e com o Clube dos Editores do RS. A feira também recebe doações de livros que serão direcionados para bibliotecas comunitárias e escolas atingidas pela enchente.Confira a programação dos eventos pagos:SEXTA – 14 de Junho19h – Bate papo literário com as autoras Carla Madeira e Martha Medeiros (ESGOTADO)SÁBADO – 15 de Junho14h – Oficina de Escrita com Diana Corso e Cláudia TajesDOMINGO – 16 de Junho11h – Bichológico, espetáculo infantil, inspirado no livro homônimo de Paula Taitelbaum