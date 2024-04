Museu da Cultura Hip Hip RS lança editais para projetos de todo o RS

O Museu da Cultura Hip Hop RS, em Porto Alegre, abre no próximo sábado (6) a primeira convocatória do programa Vem pro Museu. Até o dia 30 de abril, serão recebidas as propostas de instituições, coletivos e artistas do hip hop de todo o Rio Grande do Sul que vão integrar a programação do espaço durante os próximos 14 meses. O Museu da Cultura Hip Hop RS fica localizado na rua Parque dos Nativos 545, Vila Ipiranga.

O programa Vem pro Museu contempla cinco editais nas áreas de exposições museológicas, eventos esportivos, escritores e escritoras, eventos culturais, produção musical e gravação musical. Um formulário para recebimento de outras propostas também está disponível para que o Museu receba projetos de atividades que não se adequam às normas dos editais.

O resultado da primeira chamada será divulgado dia 6 de maio.



Os projetos inscritos serão analisados por uma curadoria composta por representantes de cada elemento da cultura hip hop: graffiti, breaking, MC, DJ e o conhecimento. O edital Programa Vem pro Museu é permanente e novas convocatórias serão anunciadas no decorrer do ano.



O programa Vem pro Museu será lançado oficialmente neste sábado (6), das 14h às 17h, com diversas atrações como shows de Cristal e DJ Nezzo, apresentação de breaking com DJAN, grafitagem com Erick Citron, roda de conversa com Tamboreiro e visitação guiada com ação educativa.



A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados através do Sympla. Também haverá distribuição de ingressos no dia do evento, conforme disponibilidade. A inscrição pode ser através das redes oficiais do Museu (https://linktr.ee/muchrs) entre os dias 6 e 30 de abril. O Museu tem capacidade para receber 1200 pessoas.

Confira os editais contemplados no programa Vem pro Museu

• Exposições Museológicas - Esta convocatória busca receber propostas de exposições museológicas de artistas e coletivos de hip hop para integrar a programação do Museu da Cultura Hip Hop RS.

Nesta primeira chamada três projetos serão contemplados por um total de R$ 100 mil. As exposições selecionadas ficarão em cartaz por cerca de três meses cada, na sala Hip Hop Criado na Rua. Para mais informações acesse o edital aqui, a partir do dia 06 de abril.



• Eventos Esportivos - Serão selecionadas propostas de competições esportivas gratuitas com preferência para entidades e coletivos de cultura do hip hop do estado do Rio Grande do Sul. Podem ser inscritos projetos nas modalidades breaking, skate, basquete 3x3 e futebol 7.

Nesta primeira chamada quatro projetos serão contemplados por um total de R$ 40 mil. Após o período de organização, os eventos esportivos serão executados em um dia a definir, na Quadra Petrobras ou na quadra de futebol da praça em frente ao Museu de Cultura Hip Hop RS. Para mais informações, acesse o edital aqui, a partir do dia 06 de abril.



• Escritores e Escritoras - Esta convocatória busca receber propostas de escritores e escritoras de livros, histórias em quadrinho e/ou fanzines autorais. A ideia é integrar a programação do Museu da Cultura Hip Hop do RS, apresentações literárias, poéticas ou visuais gratuitas para o público.



Nesta primeira chamada, 14 projetos serão contemplados por um total de R$ 27 mil. Os escritores e escritoras selecionados terão suas propostas executadas em um dia de programação, na Biblioteca Divilas. Para mais informações, acesse o edital aqui., a partir do dia 06 de abril.



• Eventos Culturais - O calendário do Museu conta com a realização de seis eventos durante os próximos 14 meses. E para compor as atrações desses eventos, serão selecionados, através deste chamamento, DJs, MCs, grafiteiros e dançarinos de breaking.



Nesta primeira chamada, 44 artistas serão contemplados por um total de R$ 90 mil. Após o período de organização, os artistas terão suas apresentações no Multipalco, conforme a realização dos seis eventos. Para mais informações, acesse o edital aqui, a partir do dia 06 de abril.



• Produção e Gravação - Esta chamada busca receber propostas de artistas para produção musical (beat, gravação, mixagem e masterização) músicas do gênero rap. As canções serão lançadas pelo Estúdio do Museu da Cultura Hip Hop RS.



Nesta primeira chamada, cinquenta projetos serão contemplados. Os selecionados terão quatro horas de produção e gravação no Estúdio DEEJAY ONLY JAY. Para mais informações, acesse o edital aqui, a partir do dia 06 de abril.