Museu da Cultura Hip Hop do RS está com agenda de visitação e workshop aberta

O Museu da Cultura Hip Hop do RS é o primeiro da América Latina dedicado ao movimento, sendo um exemplo de metodologia para todo o Brasil e demais países latinos. Com uma ampla estrutura para a celebração, preservação e resgate histórico da cultura hip hop, o espaço estima receber mais de 30 mil visitações no ano de 2024. O Museu conta com o financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio master da Petrobras. Realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

A visitação é totalmente gratuita. O Museu fica aberto de quarta-feira à domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h, inclusive aos feriados. Neste período acontecem as visitas agendadas e livres. As visitas agendadas acontecem duas vezes ao dia, às 9h e às 14h, sendo destinadas a grupos de até cinquenta pessoas. Para marcar uma visita basta acessar o formulário de agendamento - clique aqui. Toda visita agendada é guiada por mediadores (artistas da cultura hip hop), que conduzem o grupo com explicações sobre as mostras em cartaz.

Assista ao vídeo da inauguração:

As visitas livres são abertas ao público, não sendo obrigatório agendamento. Nesta modalidade, caso o interessado deseje ser guiado pelos mediadores, basta chegar ao Museu no horário em que se iniciam as visitas agendadas para participar junto ao grupo do dia. As visitas livres são individuais ou permitidas para grupos pequenos de até cinco pessoas.



Visitação inclui Ação Educativa de Hip Hop



Mais de 30 grupos já visitaram o Museu de Cultura do Hip Hop RS desde a inauguração em dezembro de 2023. As visitas guiadas para escolas e instituições também incluem experiências práticas relacionadas aos cinco elementos do hip hop - graffiti, breaking, MC, DJ, e conhecimento. Como os guias do Museu são artistas da cultura hip hop, os visitantes têm a oportunidade de participar de um workshop na segunda parte da visitação.





Na primeira hora de visitação, as exposições são apresentadas, durante cerca de 1h15. Após a visita, um pocket show embala o intervalo que antecede a segunda parte do passeio. Neste segundo momento, workshops baseados nos cinco elementos do hip hop acontecem. De forma que o público tem a opção de participar, durante 1h15, das atividades propostas pelos guias.

Exposições em cartaz



O Museu da Cultura Hip Hop do RS conta com dois andares de espaços onde se encontram as áreas de exposições. No primeiro andar, está localizada a “Exposição Permanente”, que apresenta conteúdos como a história do movimento no Brasil e no mundo.





Para a inauguração, a curadoria do Museu escolheu outras quatro exposições que seguem em cartaz. São elas: “Universo Hip Hop”, “Hip Hop em Movimento”, “A Arte de Fazer Parte” e “Da Guedes 30 Anos”.





Dessas quatro, a “Da Guedes 30 Anos” é temporária. A previsão é de que uma nova exposição chegue à sala “Hip Hop Criado na Rua”, a partir do mês de maio, permanecendo por quatro meses em cartaz. De forma que a troca das exposições temporárias aconteçam a cada quatro meses, conforme forem selecionadas a partir do PROGRAMA VEM PRO MUSEU, edital que será divulgado em breve.