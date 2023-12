Primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina é inaugurado em Porto Alegre

O primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina acaba de ser inaugurado em Porto Alegre. Localizado na Vila Ipiranga, Zona Norte da Capital, o Museu do Hip Hop RS teve uma extensa programação de abertura neste domingo (10), que reuniu diferentes vertentes da cultura hip-hop, como grafitagem, batalha de rima e batalha breaking.

O museu reúne cerca de 6 mil itens de acervo físico e digital sobre a história do hip-hop, em especial o hip-hop gaúcho, e conta com salas expositivas, atelier de oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, quadra poliesportiva, CT de breaking e um estúdio.

Logo na entrada, uma das salas é a Universo Hip Hop, com grafites fluorescentes e luz negra. A arte que toma conta do espaço ilustra, entre outras figuras, DJs, escadas e um metrô. Ao olhar para cima, estão outros elementos marcantes da cultura hip-hop, como a máscara para grafite, discos, tênis e latas de spray. "Elas estão de cabeça para baixo porque sacudimos e tiramos a pressão para poder pintar. Então para ficar um traço 'mais limpo', sem respingos, tiramos a pressão", explica a grafiteira e educadora Alice Thume, conhecida pelo nome artístico Ali Cores.

Sala Universo Hip Hop, com grafites fluorescentes e luz negra. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Ainda no primeiro andar, uma exposição passa por toda a história da cultura hip-hop em ordem cronológica, com música para os visitantes ouvirem em fones, roupas que mostram como a moda caminha junto com o movimento e itens que remetem aos esportes ligados à cultura, como o basquete e o skate. Um dos pontos que mais atraía pessoas para fazer registros na tarde deste domingo era uma réplica de um vagão da Trensurb - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., com adesivos, grafites e a indicação de "Estação Hip Hop 2073".

"Depois de quatro anos de trabalho, chegamos no dia da inauguração do museu. É uma felicidade muito grande, porque é um espaço que foi feito com excelência, com muito amor e carinho, e que fica aberto agora, gratuitamente, para toda a população gaúcha e brasileira vir visitar. [...] É uma felicidade muito grande ver as pessoas se emocinando aqui nos espaços; espaços que são instagramáveis, interativos, tecnológicos", destaca Rafa Rafuagi, MC do grupo Rafuagi e um dos fundadores do projeto.

Réplica do Trensurb com a "Estação Hip Hop 2073". Foto: Maria Welter/Especial/JC

Outra exposição homenageia o grupo gaúcho de rap Da Guedes, criado em Porto Alegre em 1993. Formado por Baze, DJ Deeley e Nitro Di, o grupo ajudou a levar o rap para o cenário nacional e dividiu palco com nomes como Planet Hemp, Ultramen e Racionais MC's. Entre seus maiores sucessos, estão Cinco Elementos (1999), Morro Seco Mas Não me Entrego (2002) e DG vs a Luz que Hipnotiza o Bobo (2004). Discos, prêmios e jornais que estampam o Da Guedes estão na sala.

No mesmo andar, fica a biblioteca do museu, com títulos como Mulheres, Cultura e Política (1989), de Angela Davis; Olhos d'água (2014), de Conceição Evaristo; Torto Arado (2019), de Itamar Vieira Junior; além de livros infantis e infantojuvenis, como exemplares da série Aya de Yopougon, quadrinhos feitos por Marguerite Abouet e desenhados por Clément Oubrerie. Sendo o conhecimento um dos pilares dentro da cultura do hip-hop, a biblioteca busca dar acesso à informação a todos.

Livros dispotos em skate na biblioteca, que fica no segundo andar do museu. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Em meio aos livros, está a biblitecária Mary Branchi, que está há mais de 20 anos na cultura hip-hop e afirma estar realizando um sonho ao unir suas duas paixões. "Em um País em que apenas 17% [das pessoas] compra livros, estamos aqui para dar acesso a uma literatura anti-racista e afirmativa. E, além disso, a biblioteca também se propõe a fazer programações e dinamizar esse espaço, com clube de leitura, slam, oficinas e encontros com leitores", enfatiza Mary.

Visitações no Museu do Hip Hop RS