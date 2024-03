Câmara Rio-Grandense promove 1ª edição da Feira do Livro da Restinga

Nos dias 26 e 27 de abril, o bairro Restinga, em Porto Alegre, será palco de uma ação literária pioneira: a primeira edição de uma Feira do Livro. O evento ocorrerá na Avenida Macedônia, próximo ao Centro de Comunidade Restinga (Cecores), das 9h às 18h. A 1ª Feira do Livro da Restinga é uma promoção da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), em parceria com o Ponto de Cultura Africanidades.

Para o presidente da Câmara, Maximiliano Ledur, a Feira da Restinga é mais uma oportunidade de dar visibilidade à cultura, aos artistas e aos escritores de um dos maiores bairros da Capital. "Vamos ofertar uma ampla variedade de livros com preços acessíveis e promover atividades que fomentem cada vez mais a literatura, especialmente dos mais jovens", destaca.